"9 з 10 злилися": на продюсера Полякової налетіли через пісні для співачки

Продюсер Олі Полякової викликав хвилю суперечок у мережі після того, як поділився своїм досвідом співпраці з українськими авторами пісень. Його відвертий коментар про те, як більшість авторів "злилися" після отримання техзавдання, спричинив активне обговорення.

Related video

Михайло Ясинський розповів про труднощі з пошуком пісень для артистки. У своєму дописі у Facebook він зазначив, що "9 з 10 українських авторів пісень, які регулярно надсилають свої демо на продаж, "злилися" після отримання конкретного технічного завдання для артиста "N". Що це означає?".

Ясинський не може знайти автора пісень для Полякової Фото: Facebook

У коментарях до публікації користувачі попросили показати саме завдання — і Ясинський виконав прохання. Продюсер оприлюднив детальний бриф, у якому йдеться про пошук нових треків для Олі Полякової, що мали б відобразити її оновлений образ у 2025 році.

Пісні для Полякової

За словами Ясинського, нині шукають пісні, які передають жіночий шарм, самоіронію, силу та впевненість. Серед референсів він назвав хіти "Жінка з цікавим минулим" і "Вкрала".

У вимогах до авторів наголошено, що майбутні треки мають бути в жанрі танцювального синті-попу, зі святковою енергетикою та впізнаваними фразами-хуками. Теми — від життєвих ситуацій до романтичних історій із метафорами, які викликають емоційний відгук.

ТЗ для написання треку для Полякової Фото: Facebook

Ясинський також уточнив, що Полякова фактично не має конкуренток у своїй ніші — поєднанні танцювальної музики, жіночої мудрості та яскравого характеру. Цільова аудиторія майбутніх хітів — активні жінки 25–45 років, які прагнуть балансу між кар’єрою, сім’єю та самореалізацією.

Реакції людей

Користувачі соціальної мережі спробували відповісти на запитання Ясинського, чому ж люди "злились" після отримання ТЗ:

"Це означає, що ніхто не хоче робити на шару те, за що повинна бути оплата";

"Не кожен може працювати (не обовʼязково це написання пісні) по чіткому брифу! Я думаю більшість авторів пише, надихаючись власними почуттями і історіями! А коли є чітка задача, та ще і "не рідна" тобі, натхнення зникає! Ідеальний варіант, як на мене, писати пісні під себе і самому їх співати";

"Причини звісно треба питати у тих, хто відмовився, але ж просто буває не твоє завдання. Відчуваєш, що або не потягнеш, або не цікаво, або вайб/цінності/стиль не твій";

"Тому що вони пишуть своєю душею. А на замовлення не можуть... Вони митці, а не майстри-ремісники. Художники — малюють своє, ілюстратори — малюють на замовлення".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсер Полякової закликав скасувати відбір на Євробачення-2026.

Михайло Ясинський прокоментував скандал з виступом Вєрки Сердючки російською мовою в Києві.

Крім того, він вважає, що Jerry Heil може досягти світового визнання та отримати премію Греммі.