"9 з 10 злилися": на продюсера Полякової налетіли через пісні для співачки
Продюсер Олі Полякової викликав хвилю суперечок у мережі після того, як поділився своїм досвідом співпраці з українськими авторами пісень. Його відвертий коментар про те, як більшість авторів "злилися" після отримання техзавдання, спричинив активне обговорення.
Михайло Ясинський розповів про труднощі з пошуком пісень для артистки. У своєму дописі у Facebook він зазначив, що "9 з 10 українських авторів пісень, які регулярно надсилають свої демо на продаж, "злилися" після отримання конкретного технічного завдання для артиста "N". Що це означає?".
У коментарях до публікації користувачі попросили показати саме завдання — і Ясинський виконав прохання. Продюсер оприлюднив детальний бриф, у якому йдеться про пошук нових треків для Олі Полякової, що мали б відобразити її оновлений образ у 2025 році.
Пісні для Полякової
За словами Ясинського, нині шукають пісні, які передають жіночий шарм, самоіронію, силу та впевненість. Серед референсів він назвав хіти "Жінка з цікавим минулим" і "Вкрала".
У вимогах до авторів наголошено, що майбутні треки мають бути в жанрі танцювального синті-попу, зі святковою енергетикою та впізнаваними фразами-хуками. Теми — від життєвих ситуацій до романтичних історій із метафорами, які викликають емоційний відгук.
Ясинський також уточнив, що Полякова фактично не має конкуренток у своїй ніші — поєднанні танцювальної музики, жіночої мудрості та яскравого характеру. Цільова аудиторія майбутніх хітів — активні жінки 25–45 років, які прагнуть балансу між кар’єрою, сім’єю та самореалізацією.
Реакції людей
Користувачі соціальної мережі спробували відповісти на запитання Ясинського, чому ж люди "злились" після отримання ТЗ:
- "Це означає, що ніхто не хоче робити на шару те, за що повинна бути оплата";
- "Не кожен може працювати (не обовʼязково це написання пісні) по чіткому брифу! Я думаю більшість авторів пише, надихаючись власними почуттями і історіями! А коли є чітка задача, та ще і "не рідна" тобі, натхнення зникає! Ідеальний варіант, як на мене, писати пісні під себе і самому їх співати";
- "Причини звісно треба питати у тих, хто відмовився, але ж просто буває не твоє завдання. Відчуваєш, що або не потягнеш, або не цікаво, або вайб/цінності/стиль не твій";
- "Тому що вони пишуть своєю душею. А на замовлення не можуть... Вони митці, а не майстри-ремісники. Художники — малюють своє, ілюстратори — малюють на замовлення".
