Алан Бадоев показал свою 20-летнюю дочь и написал жизненный совет (фото)

Известный украинский режиссер Алан Бадоев поделился в соцсети редкими снимками своей дочери Лолиты, которой недавно исполнилось 20 лет. Девушка уже несколько лет живет за границей.

На фотографиях Лолита предстает в стильных образах. Серию фото Бадоев опубликовал в своем Instagram.

"Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше — свободный полет. Выбирай сердцем", — поэтично написал режиссер.

Дочь Алана Бадоева Фото: Instagram Дочь Алана Бадоева Фото: Instagram

В частности, на одном из фото она позирует в ярко-красных колготках, платье и туфлях Mary Jane. На другом — демонстрирует бежевый тренч в сочетании с модными ботильонами tabi с раздвоенными носками.

Лолита Бадоева Фото: Instagram

Режиссер также обнародовал архивное фото, где дочь нежно его обнимает.

Алан Бадоев с дочерью (фото из архива) Фото: Instagram

Дети Алана Бадоева

Лолита — общий ребенок Алана Бадоева и телеведущей Жанны Бадоевой. Супруги развелись в 2012 году, а уже в следующем году Жанна вместе с дочкой переехала в Италию. У пары также есть сын Борис.

