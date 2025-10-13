Алан Бадоєв показав свою 20-річну доньку та написав життєву пораду (фото)

Відомий український режисер Алан Бадоєв поділився у соцмережі рідкісними знімками своєї доньки Лоліти, якій нещодавно виповнилося 20 років. Дівчина вже кілька років мешкає за кордоном.

На світлинах Лоліта постає у стильних образах. Серію фото Бадоєв опублікував у своєму Instagram.

"Loli. Пролог до життя вже написаний і зіграний. Далі — вільний політ. Вибирай серцем", — поетично написав режисер.

Зокрема, на одному з фото вона позує у яскраво-червоних колготках, сукні та туфлях Mary Jane. На іншому — демонструє бежевий тренч у поєднанні з модними ботильйонами tabi з роздвоєними носками.

Режисер також оприлюднив архівне фото, де донька ніжно його обіймає.

Діти Алана Бадоєва

Лоліта — спільна дитина Алана Бадоєва та телеведучої Жанни Бадоєвої. Подружжя розлучилося у 2012 році, а вже наступного року Жанна разом із донькою переїхала до Італії. У пари також є син Борис.

