Ілона Гвоздьова показала 5-річного сина: який він має вигляд (фото)

Українська хореографиня та переможниця шоу "Танці з зірками" рідко ділиться кадрами свого сина. Однак 11 жовтня, у день його народження, вона показала, як ріс хлопчик впродовж 5 років.

Related video

37-річна Ілона Гвоздьова розчулила підписників архівними сімейними фото. У святковий день свого молодшого сина зірка поділилася зворушливою публікацією в Instagram.

11 жовтня Домініку виповнилося п’ять років. На честь цього Гвоздьова пригадала, яким маленьким був хлопчик, і показала, як він змінився з часом. На опублікованих кадрах можна побачити малюка ще немовлям — на руках у батьків чи поруч зі старшою сестрою.

Серед нових світлин — усміхнений Домінік, який, за словами шанувальників, дедалі більше стає схожим на свою відому маму. Публікація зібрала сотні привітань і теплих коментарів від прихильників родини Гвоздьових.

Син Гвоздьової Фото: Instagram Син Гвоздьової Фото: Instagram Син і Гвоздьова Фото: Instagram Діти Гвоздьової Фото: Instagram Чоловік, син і Гвоздьова Фото: Instagram

Танцівниця також звернулася до сина, зазначивши, що щаслива бути його мамою і вже не уявляє й дня без нього.

"Дякую тобі, мій синочок, що 5 рочків назад в цей день ти обрав мене бути твоєю мамою! Ти — це любов, яку важко описати та виразити словами, це стан тотального щастя! Відчувати твої обійми, твої ніжні цілунки на ніч, твої маленькі ручки на моєму обличчі... А коли ти говориш "Я люблю тебе, мамуля" — світ навколо завмирає в цю мить, і я усвідомлюю, яка я щаслива мати", — написала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ілона Гвоздьова поскандалила зі своєю підписницею в Instagram, яка зробила зауваження, що зірки не повинні просити звичайних людей скидатися на збори.

Хореографка зізналася, що подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Ба більше, таке в їхніх стосунках уже не вперше.

Крім того, Леся Нікітюк показалася з нареченим-військовим і 3-місячним сином.