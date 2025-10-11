Поддержите нас UA
Илона Гвоздева показала 5-летнего сына: как он выглядит (фото)

дети Илоны Гвоздевой
Танцовщица Илона Гвоздева с сыном Домиником | Фото: Instagram

Украинский хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" редко делится кадрами своего сына. Однако 11 октября, в день его рождения, она показала, как рос мальчик в течение 5 лет.

Related video

37-летняя Илона Гвоздева умилила подписчиков архивными семейными фото. В праздничный день своего младшего сына звезда поделилась трогательной публикацией в Instagram.

11 октября Доминику исполнилось пять лет. В честь этого Гвоздева вспомнила, каким маленьким был мальчик, и показала, как он изменился со временем. На опубликованных кадрах можно увидеть малыша еще младенцем — на руках у родителей или рядом со старшей сестрой.

Среди новых фотографий — улыбающийся Доминик, который, по словам поклонников, все больше становится похожим на свою известную маму. Публикация собрала сотни поздравлений и теплых комментариев от поклонников семьи Гвоздевых.

Танцовщица также обратилась к сыну, отметив, что счастлива быть его мамой и уже не представляет и дня без него.

"Спасибо тебе, мой сыночек, что 5 лет назад в этот день ты выбрал меня быть твоей мамой! Ты — это любовь, которую трудно описать и выразить словами, это состояние тотального счастья! Чувствовать твои объятия, твои нежные поцелуи на ночь, твои маленькие ручки на моем лице ... А когда ты говоришь "Я люблю тебя, мамуля" — мир вокруг замирает в этот момент, и я осознаю, какая я счастливая мать", — написала она.

