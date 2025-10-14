Алек Болдуин попал в ДТП: актер разбил Range Rover жены (фото)

Голливудский актер Алек Болдуин снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за аварии, произошедшей в Восточном Хэмптоне, Нью-Йорк. Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, когда их Range Rover врезался в дерево.

Related video

Инцидент произошел в понедельник, 13 октября, во время ливня. На обнародованных фото видно, как полиция осматривает место происшествия, а братья Болдуины стоят рядом с изуродованным авто. Передняя часть внедорожника полностью разбита. По словам представителей компании, чья мусоровоз была на месте, ее водитель не виноват в происшествии, пишет TMZ.

Позже Алек Болдуин обратился к подписчикам через Instagram. Он объяснил, что столкновение произошло, когда он пытался избежать большого грузовика, который внезапно выехал перед ними.

"Я разбил белый Range Rover моей жены Гиларии. Чувствую себя виноватым из-за этого, но главное — мы все целы. Я, мой брат — в порядке", — сказал актер. Также он добавил: "Хилария, я люблю тебя больше всего и очень тобой горжусь".

Алек Болдуин попал в ДТП Фото: tmz

Представитель Стивена Болдуина подтвердил, что никто не пострадал: "Стивен чувствует себя хорошо и благодарен, что все обошлось без травм".

Для Алека Болдуина это еще один неприятный эпизод после громкой трагедии 2021 года на съемках фильма "Раст", когда от выстрела погибла оператор Галина Хатчинс. Хотя актера впоследствии оправдали, его имя до сих пор фигурирует в медиа из-за судебных споров и публичных конфликтов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ДТП трагически погиб актер-воин "Артист" Алексей Наконечный.

9 октября стало известно, что 31-летняя украинская певица Lida Lee пережила автокатастрофу за несколько дней до запланированных съемок своего нового клипа на песню "Летай".

Кроме того, фронтмен группы KISS и легенда рока Джин Симмонс попал в автомобильную аварию, когда потерял сознание, находясь за рулем своей машины.