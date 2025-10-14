Алек Болдвін потрапив у ДТП: актор розбив Range Rover дружини (фото)

Голлівудський актор Алек Болдвін знову опинився в центрі уваги — цього разу через аварію, що сталася у Східному Гемптоні, Нью-Йорк. Болдвін та його брат Стівен потрапили в ДТП, коли їхній Range Rover врізався в дерево.

Інцидент стався у понеділок, 13 жовтня, під час зливи. На оприлюднених фото видно, як поліція оглядає місце події, а брати Болдвіни стоять поруч із понівеченим авто. Передня частина позашляховика повністю розбита. За словами представників компанії, чия сміттєвозка була на місці, її водій не винен у пригоді, пише TMZ.

Пізніше Алек Болдвін звернувся до підписників через Instagram. Він пояснив, що зіткнення сталося, коли він намагався уникнути великої вантажівки, яка раптово виїхала перед ними.

"Я розбив білий Range Rover моєї дружини Гіларії. Почуваюся винним через це, але головне — ми всі цілі. Я, мій брат — у порядку", — сказав актор. Також він додав: "Гіларіє, я люблю тебе понад усе і дуже тобою пишаюся".

Алек Болдвін потрапив у ДТП Фото: tmz

Представник Стівена Болдвіна підтвердив, що ніхто не постраждав: "Стівен почувається добре і вдячний, що все обійшлося без травм".

Для Алека Болдвіна це ще один неприємний епізод після гучної трагедії 2021 року на зйомках фільму "Раст", коли від пострілу загинула операторка Галина Гатчінс. Хоча актора згодом виправдали, його ім’я досі фігурує у медіа через судові суперечки та публічні конфлікти.

