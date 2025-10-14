"Будто таракана в борще увидела": известная певица обиделась на свое фото в Википедии

Украинская певица FIЇNKA возмутилась из-за своего основного фото в Википедии. Звезда Нацотборов на Евровидение отметила, что имеет ряд кадров с фотосессий и есть из чего выбрать.

Related video

Исполнительница вышла на связь с подписчиками в Instagram и пошутила по этому поводу, обратившись к людям, которые занимаются Википедией.

"Скажите мне, пожалуйста, кто в этом разбирается. Кто делает ту Википедию? Кто ведет? Я не знаю, кто. Как так получилось, что среди сотен и сотен моих прекрасных фотографий, красивых, фотосессий, которые я специально делаю, чтобы быть чрезвычайно привлекательной женщиной, вы положили основную фотографию эту?! Будто я таракана в борще увидела. Если бы на коляду дали 25 копеек. Вот такое у меня лицо. Можно поменять?" — спросила FIЇNKA.

По состоянию на момент написания материала фото в Википедии остается то же самое.

FIЇNKA возмутилась из-за своего фото Фото: Instagram

Кто такая FIЇNKA

Настоящие имя и фамилия — Ирина Выхованец. Певица активно популяризирует гуцульскую культуру, ведь родом из Ивано-Франковской области.

В 2023 году FIЇNKA участвовала в Нацотборе на Евровидение. Артистка представила тогда песню "Довбуш". А победу одержала тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel, с которой поехала в Великобританию.

В 2025 году исполнительница пришла на Нацотбор с песней "Культура", также не одержав победы.

Кроме карьерных моментов, звезда сцены также воспитывает маленького сына Владислава.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тина Кароль отреагировала на обвинения FIЇNKA в плагиате песни, с которой та пришла на Нацотбор в 2025 году.

Светлана Билоножко назвала двух российских звезд, которые цинично врали украинцам в глаза.

Кроме того, EL Кравчук пока не планирует мобилизоваться, потому что "его оружие — микрофон".