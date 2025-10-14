"Ніби таргана в борщі побачила": відома співачка образилась на своє фото у Вікіпедії

Українська співачка FIЇNKA обурилася через своє основне фото у Вікіпедії. Зірка Нацвідборів на Євробачення наголосила, що має низку кадрів з фотосесій і є з чого вибрати.

Виконавиця вийшла на звʼязок з підписниками в Instagram та пожартувала з цього приводу, звернувшись до людей, які займаються Вікіпедією.

"Скажіть мені, будь ласка, хто в цьому розуміється. Хто робе ту Вікіпедію? Хто веде? Я не знаю, хто. Як так вийшло, що серед сотень і сотень моїх прекрасних світлин, красивих, фотосесій, які я спеціально роблю, щоби бути надзвичайно привабливою жінкою, ви поклали основну фотографію оцю?! Ніби я таргана в борщі побачила. Якби на коляду дали 25 копійок. Отаке в мене лице. Можна поміняти?" — запитала FIЇNKA.

Станом на момент написання матеріалу фото у Вікіпедії залишається те ж саме.

FIЇNKA обурилася через своє фото Фото: Instagram

Хто така FIЇNKA

Справжні імʼя та прізвище — Ірина Вихованець. Співачка активно популяризує гуцульську культуру, адже родом із Івано-Франківщини.

У 2023 році FIЇNKA брала участь у Нацвідборі на Євробачення. Артистка представила тоді пісню "Довбуш". А перемогу здобув тернопільський гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, з якою поїхав до Великої Британії.

У 2025 році виконавиця прийшла на Нацвідбір з піснею "Культура", також не здобувши перемоги.

Окрім карʼєрних моментів, зірка сцени також виховує маленького сина Владислава.

