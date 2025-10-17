Эминему — 53: что известно о главной женщине, которая навсегда изменила жизнь рэпера (фото)

17 октября легендарный американский рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Метерс III) празднует 53-й день рождения. За десятилетия карьеры он стал одной из самых влиятельных фигур в мире хип-хопа. Главная женщина в его жизни — Кимберли Энн Скотт, бывшая жена и первая любовь.

Эминем и Ким познакомились еще в подростковом возрасте — в середине 1980-х. Их отношения были полны драм, разрывов и примирений. Пользуясь случаем, Фокус решил вспомнить историю любви звезд.

Как все началось

Будущие влюбленные познакомились в 1988 году на вечеринке, когда Эминему было 15, а Ким — 13. Их роман с постоянными разрывами и примирениями длился почти два десятилетия. Пара дважды становилась на свадебный рушник — в 1999 и 2006 годах, но окончательно рассталась в 2007-м.

По словам самого артиста, когда он впервые увидел Ким, стоял на кофейном столике без рубашки, пародируя песню LL Cool J "I'm Bad". Именно тогда она вошла в комнату — и этот момент стал началом их непростой истории любви.

В своей мемуарной книге "My Son Marshall, My Son Eminem" мать рэпера, Дебби Нельсон, вспоминала, как ее сын привел домой "высокую, грустную блондинку" и сказал, что ей негде жить. Она позволила Ким остаться у них, не подозревая, что впоследствии эта девушка станет частью семьи.

Отношения Эминема и Кимберли Скотт

О бурных эмоциях к Ким артист неоднократно упоминал в своих песнях — в частности в треках "Kim", "'97 Bonnie & Clyde" и "Love the Way You Lie". В них он откровенно показывал, насколько болезненными были их отношения.

У супругов есть общая дочь — Хейли Джейд Метерс, которую рэпер воспитывал сам. Именно Хейли стала для него главной мотивацией в жизни и вдохновением для многих хитов, в частности "Mockingbird" и "Hailie's Song".

Несмотря на сложное прошлое, Кимберли Скотт до сих пор остается важной частью личной истории исполнителя. В частности, они вместе воспитывают детей.

"Мы действительно близкие друзья, просто стараемся сделать жизнь наших детей как можно более нормальной", — рассказывала Ким в 2016 году.

Эминем и Кимберли Скотт Фото: из открытых источников

Дети Эминема и Кимберли

У пары есть трое детей: биологическая дочь Хейли Джейд, названная дочь Алайна Мари Скотт и еще один названный ребенок для Эминема (с 2005 года) и родной для Кимберли — Стиви Лейн. Алайну он усыновил в 2000-х годах — девочка была дочерью сестры Ким Скотт, которая умерла в 2016 году.

