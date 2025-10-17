Емінему – 53: що відомо про головну жінку, яка назавжди змінила життя репера (фото)

17 жовтня легендарний американський репер Емінем (справжнє ім’я — Маршалл Брюс Метерс ІІІ) святкує 53-й день народження. За десятиліття кар’єри він став однією з найвпливовіших постатей у світі хіп-хопу. Головна жінка в його житті — Кімберлі Енн Скотт, колишня дружина і перше кохання.

Емінем і Кім познайомилися ще у підлітковому віці — у середині 1980-х. Їхні стосунки були сповнені драм, розривів і примирень. Користуючись нагодою, Фокус вирішив пригадати історію кохання зірок.

Як усе почалося

Майбутні закохані познайомилися у 1988 році на вечірці, коли Емінему було 15, а Кім — 13. Їхній роман із постійними розривами та примиреннями тривав майже два десятиліття. Пара двічі ставала на весільний рушник — у 1999 та 2006 роках, але остаточно розлучилася у 2007-му.

За словами самого артиста, коли він уперше побачив Кім, стояв на кавовому столику без сорочки, пародіюючи пісню LL Cool J "I’m Bad". Саме тоді вона увійшла до кімнати — і цей момент став початком їхньої непростої історії кохання.

У своїй мемуарній книзі "My Son Marshall, My Son Eminem" мати репера, Деббі Нельсон, пригадувала, як її син привів додому "високу, сумну білявку" та сказав, що їй немає, де жити. Вона дозволила Кім залишитися в них, не підозрюючи, що згодом ця дівчина стане частиною родини.

Стосунки Емінема і Кімберлі Скотт

Про бурхливі емоції до Кім артист неодноразово згадував у своїх піснях — зокрема у треках "Kim", "’97 Bonnie & Clyde" та "Love the Way You Lie". У них він відверто показував, наскільки болісними були їхні стосунки.

У подружжя є спільна донька — Гейлі Джейд Метерс, яку репер виховував сам. Саме Гейлі стала для нього головною мотивацією у житті та натхненням для багатьох хітів, зокрема "Mockingbird" і "Hailie’s Song".

Попри складне минуле, Кімберлі Скотт і досі залишається важливою частиною особистої історії виконавця. Зокрема, вони разом виховують дітей.

“Ми справді близькі друзі, просто намагаємося зробити життя наших дітей якомога нормальнішим”, — розповідала Кім у 2016 році.

Емінем і Кімберлі Скотт Фото: з відкритих джерел

Діти Емінема і Кімберлі

У пари є троє дітей: біологічна донька Гейлі Джейд, названа донька Алайна Марі Скотт і ще одна названа дитина для Емінема (з 2005 року) і рідна для Кімберлі — Стіві Лейн. Алайну він усиновив у 2000-х роках — дівчинка була донькою сестри Кім Скотт, яка померла у 2016 році.

