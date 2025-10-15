Принц Брунея впервые станет отцом: его свадьба длилась 10 дней (фото)
Принц Брунея Абдул Матин и его жена Аниша сообщили о предстоящем пополнении в семье. Супруги ожидают первого ребенка.
Радостными новостями Абдул Матин поделился в Instagram. На черно-белом кадре влюбленные позировали, держась за руки.
Беременная Аниша тем временем положила руку на живот.
"А потом их было трое", — лаконично написал принц.
Принц Брунея Абдул Матин и принцесса Аниша: история любви
Пара знакома с детства, их семьи дружат уже много лет. Они вместе учились и долгое время просто дружили. Только спустя годы между ними вспыхнула любовь.
Пара поженилась в начале 2024 года. Свадьба длилась десять дней. Принц Брунея объявил о своей помолвке с Анишей Росной в декабре 2023 года, шокировав публику, ведь долгое время его считали завидным и богатым холостяком. Отец Абдула, султан Брунея — один из самых богатых мужчин в мире: его состояние превышает 23 миллиарда долларов. К тому же он владеет коллекцией дорогих машин, которые хранит в своем огромном гараже.
Возлюбленная сына султана Брунея родом из Великобритании.
Принц Абдул — четвертый сын и десятый ребенок султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз. Он служит в вооруженных силах Брунея.
В очереди на престол он пятый после своих старших братьев.
