Принц Брунея впервые станет отцом: его свадьба длилась 10 дней (фото)

Принц Брунея Абдул Матин и его жена Аниша сообщили о предстоящем пополнении в семье. Супруги ожидают первого ребенка.

Радостными новостями Абдул Матин поделился в Instagram. На черно-белом кадре влюбленные позировали, держась за руки.

Беременная Аниша тем временем положила руку на живот.

"А потом их было трое", — лаконично написал принц.

Принц Брунея Абдул Матин и его жена Аниша Фото: Instagram tmski

Принц Брунея Абдул Матин и принцесса Аниша: история любви

Пара знакома с детства, их семьи дружат уже много лет. Они вместе учились и долгое время просто дружили. Только спустя годы между ними вспыхнула любовь.

Пара поженилась в начале 2024 года. Свадьба длилась десять дней. Принц Брунея объявил о своей помолвке с Анишей Росной в декабре 2023 года, шокировав публику, ведь долгое время его считали завидным и богатым холостяком. Отец Абдула, султан Брунея — один из самых богатых мужчин в мире: его состояние превышает 23 миллиарда долларов. К тому же он владеет коллекцией дорогих машин, которые хранит в своем огромном гараже.

Возлюбленная сына султана Брунея родом из Великобритании.

Принц Абдул — четвертый сын и десятый ребенок султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз. Он служит в вооруженных силах Брунея.

В очереди на престол он пятый после своих старших братьев.

Принц Брунея Абдул Матин и принцесса Аниша Росна Фото: Instagram tmski

