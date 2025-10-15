Принц Брунею вперше стане батьком: його весілля тривало 10 днів (фото)

Принц Брунею Абдул Матін і його дружина Аніша повідомили про майбутнє поповнення в родині. Подружжя очікує на першу дитину.

Радісними новинами Абдул Матін поділився в Instagram. На чорно-білому кадрі закохані позували, тримаючись за руки.

Вагітна Аніша тим часом поклала руку на живіт.

"А потім їх було троє", — лаконічно написав принц.

Принц Брунею Абдул Матін і його дружина Аніша Фото: Instagram tmski

Принц Брунею Абдул Матін і принцеса Аніша: історія кохання

Пара знайома з дитинства, їхні родини дружать уже багато років. Вони разом навчались і довгий час просто дружили. Лише через роки між ними спалахнуло кохання.

Пара одружилася на початку 2024 року. Весілля тривало десять днів. Принц Брунею оголосив про свої заручини з Анішею Росною в грудні 2023 року, шокувавши публіку, адже тривалий час його вважали завидним та багатим холостяком. Батько Абдула, султан Брунею — один із найбагатших чоловіків у світі: його статки перевищують 23 мільярди доларів. До того ж він володіє колекцією дорогих машин, які зберігає у своєму величезному гаражі.

Кохана сина султана Брунею родом з Великої Британії.

Принц Абдул — четвертий син і десята дитина султана Хассанала Болкіаха і його колишньої другої дружини Маріам Абдул Азіз. Він служить у збройних силах Брунею.

У черзі на престол він п’ятий після своїх старших братів.

Принц Брунею Абдул Матін і принцеса Аніша Росна Фото: Instagram tmski

