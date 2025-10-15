"Эта история мне не нравится": известный блогер признался, что не делает сборы для ВСУ

Украинский блогер Игорь Шпигунов, известный своими кулинарными видео, признался, что не делает и не репостит сборы для ВСУ в своих соцсетях. Вместо этого он помогает знакомым военным лично.

В интервью Алине Доротюк блогер отметил, что они с женой работают официально и платят налоги в украинский бюджет.

Почему не распространяет сборы для ВСУ

Впрочем, Шпигунов не хочет распространять сборы незнакомых людей, чтобы не обмануть свою аудиторию и не дискредитировать себя в ее глазах.

"Мы платим все. Налог на третьей группе составляет 6% и налог на военный сбор. Это первое. Во-вторых, меня много просят люди, которых я даже не знаю, выставить какой-то сбор. Я этого никогда не делаю, потому что какие-то сомнительные сборы. Я не знаю, куда моя аудитория будет сбрасывать средства и куда они пойдут. Эта история мне не нравится. Я, например, зарабатываю достаточно неплохо, чтобы себе поменять машину, купить жилье. Потом будут говорить, что где-то что-то украл. Я так не хочу", — признался автор вирусных роликов.

Игорь отметил, что он помогает лично от себя.

"Мне, например, звонит знакомый: "Мне нужна машина". Я звоню знакомым блогерам, которые этим занимаются. И передаем машину", — сказал мужчина.

Сколько зарабатывает

Шпигунов признался, что рекламных интеграций в месяц у него есть где-то 4-6.

В TikTok одна реклама стоит 2 тысячи долларов. В Instagram — 1800 долларов. А в сторис — примерно 600 долларов. Монетизация YouTube приносит 700-800 долларов в месяц.

