"Ця історія мені не подобається": відомий блогер зізнався, що не робить збори для ЗСУ

Український блогер Ігор Шпигунов, відомий своїми кулінарними відео, зізнався, що не робить та не репостить збори для ЗСУ у своїх соцмережах. Натомість він допомагає знайомим військовим особисто.

В інтервʼю Аліні Доротюк блогер наголосив, що вони з дружиною працюють офіційно та сплачують податки в український бюджет.

Чому не поширює збори для ЗСУ

Втім, Шпигунов не хоче поширювати збори незнайомих людей, аби не надурити свою аудиторію та не дискредитувати себе в її очах.

"Ми сплачуємо все. Податок на третій групі складає 6% і податок на військовий збір. Це перше. По-друге, мене багато просять люди, яких я навіть не знаю, виставити якийсь збір. Я цього ніколи не роблю, бо якісь сумнівні збори. Я не знаю, куди моя аудиторія буде скидувати кошти і куди вони підуть. Ця історія мені не подобається. Я, наприклад, заробляю досить непогано, щоб собі поміняти машину, купити житло. Потім будуть говорити, що десь щось украв. Я так не хочу", — зізнався автор вірусних роликів.

Ігор наголосив, що він допомагає особисто від себе.

"Мені, наприклад, телефонує знайомий: "Мені потрібна машина". Я дзвоню знайомим блогерам, які цим займаються. І передаємо машину", — сказав чоловік.

Ігор Шпигунов з дружиною Фото: Instagram

Скільки заробляє

Шпигунов зізнався, що рекламних інтеграцій на місяць у нього є десь 4-6.

У TikTok одна реклама коштує 2 тисячі доларів. В Instagram — 1800 доларів. А у сторіс — приблизно 600 доларів. Монетизація YouTube приносить 700-800 доларів на місяць.

