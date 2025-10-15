"Получил легкий шок": девушка рассказала, что ее парня из Франции удивило в Украине

Тиктокерка Карина Цимбук рассказала о мыслях своего парня француза о Киеве. По ее словам, Филиппа поразили местные заведения, культура поведения на дорогах и спокойствие жителей даже во время тревог.

Related video

Первое, что привлекло внимание француза на центральном вокзале, — доброжелательность украинцев. Об этом блогер рассказала в видео на своем аккаунте в TikTok.

"Как только мы вышли из поезда на центральном вокзале в Киеве, он заметил, какие у нас милые и романтичные люди. Спешат в вагоны, встречают своих родных теплыми объятиями, дарят цветы любимым", — сказала Карина.

Еда в Украине и цены в Украине

Девушка рассказала, что первым гастрономическим открытием стала поездка на фудкорт.

"Первое блюдо, которое мы заказали по приезду — суши на фудкорте. Было вкусно до слез. С того момента Филипп невероятно кайфует от каждого заведения, особенно от "Киевской перепички", мы едим ее почти каждый день", — отметила блогерша.

Француз удивился также низким ценам в ресторанах и на бытовые вещи.

"Везде очень низкие цены. В пиццериях ему понравилась идея с соусом для бортиков, и то, что меню во всех заведениях отображается в одинаковой удобной программе с фото блюд. Из-за стоимости сигарет он получил легкий шок: по сравнению с Францией, где одна пачка стоит 13 евро, здесь он взял две примерно за 7 евро. Также удивили цены на такси, метро и поезда", — рассказала девушка.

Поведение на дороге

Отдельно Филипп обратил внимание на культуру поведения на дорогах, сказала девушка: "На светофорах его приходилось часто останавливать, потому что в Париже пешеходы идут даже на красный. Когда наши водители заблаговременно останавливались на зебре, даже если мы их пропускали, Филипп повторял: "Какие в Украине классные и вежливые водители!".

Стойкость украинцев во время войны

По словам тиктокерки, француз особенно ценит спокойствие и стойкость украинцев в сложных условиях.

"Спокойствие украинцев и умение жить в условиях войны добавили ему уверенности и снизили страх, который был перед приездом. Во время каждой тревоги Филипп смотрел на людей и удивленно спрашивал: "Реально никто не идет?". Даже во время вероятной угрозы удара баллистикой люди спокойно курили", — подчеркнула Цымбук.

В то же время, по словам Карины, Филипп заметил и недофинансированность города: "Киев выглядит именно так, как он себе представлял: красивый, интересный город, только немного недофинансированный. Дороги и здания, если к ним присмотреться, нуждаются в реставрации".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Победители Евровидения показали, что их больше всего удивило в Киеве.

Музыкант из Канады приехал в Украину и учит наш язык.

Кроме того, британка переехала жить в Украину к любимому мужу и поделилась впечатлениями.