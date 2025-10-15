"Отримав легкий шок": дівчина розказала, що її хлопця з Франції здивувало в Україні

Тіктокерка Карина Цимбук розповіла про думки свого хлопця француза про Київ. За її словами, Філіпа вразили місцеві заклади, культура поведінки на дорогах та спокій мешканців навіть під час тривог.

Перше, що привернуло увагу француза на центральному вокзалі, — доброзичливість українців. Про це блогерка розповіла у відео на своєму акаунті в TikTok.

"Щойно ми вийшли з потяга на центральному вокзалі в Києві, він зауважив, які в нас милі та романтичні люди. Поспішають до вагонів, зустрічають своїх рідних теплими обіймами, дарують квіти коханим", — сказала Карина.

Їжа в Україні та ціни

Дівчина розповіла, що першим гастрономічним відкриттям стала поїздка на фудкорт.

"Перша страва, яку ми замовили по приїзду — суші на фудкорті. Було смачно до сліз. З того моменту Філіп неймовірно кайфує від кожного закладу, особливо від "Київської перепічки", ми їмо її майже щодня", — зазначила блогерка.

Француз здивувався також низьким цінам у ресторанах та на побутові речі.

"Всюди дуже низькі ціни. У піцеріях йому сподобалась ідея з соусом для бортиків, і те, що меню у всіх закладах відображається в однаковій зручній програмі з фото страв. Через вартість сигарет він отримав легкий шок: порівняно з Францією, де одна пачка коштує 13 євро, тут він взяв дві приблизно за 7 євро. Також здивували ціни на таксі, метро та потяги", — розповіла дівчина.

Поведінка на дорозі

Окремо Філіп звернув увагу на культуру поведінки на дорогах, сказала дівчина: "На світлофорах його доводилося часто зупиняти, бо у Парижі пішоходи йдуть навіть на червоне. Коли наші водії завчасно зупинялись на зебрі, навіть якщо ми їх пропускали, Філіп повторював: "Які в Україні класні та ввічливі водії!".

Стійкість українців під час війни

За словами тіктокерки, француз особливо цінує спокій та стійкість українців у складних умовах.

"Спокій українців та вміння жити в умовах війни додали йому впевненості та знизили страх, який був перед приїздом. Під час кожної тривоги Філіп дивився на людей і здивовано питав: "Реально ніхто не йде?". Навіть під час ймовірної загрози удару балістикою люди спокійно курили", — підкреслила Цимбук.

Водночас, за словами Карини, Філіп помітив і недофінансованість міста: "Київ виглядає саме так, як він собі уявляв: гарне, цікаве місто, тільки трішки недофінансоване. Дороги і будівлі, якщо до них придивитись, потребують реставрації".

