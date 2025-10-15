Бывший муж Камалии рассказал, гражданство какой страны имеют их 12-летние дочери (фото)

Мохаммад Захур впервые рассказал публично о гражданстве своих дочерей-близняшек. По его словам, Арабелла и Мирабелла, которые недавно отпраздновали 12-летие, имеют британские паспорта. Бизнесмен объяснил, что такое решение было принято из практических соображений — для удобства путешествий и будущего образования.

Британский предприниматель пакистанского происхождения поделился информацией о гражданстве его детей с певицей Камалией на YouTube-канале Славы Демина.

"Наши девушки родились в Украине, но имеют британские паспорта. Это был вопрос удобства — с британским паспортом легче путешествовать, учиться, открывать для себя мир", — рассказал Захур.

Предприниматель добавил, что дочери могут в любой момент получить украинское гражданство, если пожелают в будущем. Также он признался, что сам имеет британский паспорт с 2007 года, когда долгое время жил и работал в Лондоне. По его словам, это было не отказом от собственных корней, а логичным шагом, связанным с профессиональной деятельностью.

Семья Камалии и Захура Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Я долгое время жил в Великобритании, там имел завод, поэтому получение британского паспорта было скорее необходимостью. Пакистанское гражданство не дает большой мобильности, а украинское тогда еще не было таким популярным. Поэтому я сделал практический выбор", — пояснил Захур.

Он подчеркнул, что, несмотря на британское гражданство, продолжает считать Украину своим домом и поддерживает различные гуманитарные проекты в стране. Захур часто посещает Киев и регионы Украины. Интервью было записано в роскошном имении бизнесмена и певицы вблизи столицы.

Отношения Камалии и Захура

Пара официально развелась в 2023 году после 20 лет брака, однако сохранила дружеские отношения. По словам Захура, они общаются ежедневно, иногда живут под одной крышей во время приездов Камалии в Великобританию и вместе воспитывают дочерей. После начала полномасштабной войны Арабелла и Мирабелла переехали в Лондон, но на каникулы часто приезжают в Украину.

"Мы остались хорошими друзьями. Камалия часто приезжает к нам, и девушки проводят с ней время. Мы оба понимаем, что главное — их благополучие", — признался Захур. Он также сообщил, что пока не раскрыл дочерям факт развода, чтобы не травмировать их, пока они еще слишком малы, чтобы осознать эти изменения.

