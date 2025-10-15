Колишній чоловік Камалії розказав, громадянство якої країни мають їхні 12-річні доньки (фото)

Мохаммад Захур уперше розповів публічно про громадянство своїх доньок-близнючок. За його словами, Арабелла і Мірабелла, які нещодавно відсвяткували 12-річчя, мають британські паспорти. Бізнесмен пояснив, що таке рішення було ухвалене з практичних міркувань – для зручності подорожей та майбутньої освіти.

Related video

Британський підприємець пакистанського походження поділився інформацією про громадянство його дітей зі співачкою Камалією на YouTube-каналі Слави Дьоміна.

"Наші дівчата народилися в Україні, але мають британські паспорти. Це було питання зручності – з британським паспортом легше подорожувати, навчатися, відкривати для себе світ", – розповів Захур.

Підприємець додав, що доньки можуть у будь-який момент отримати українське громадянство, якщо забажають у майбутньому. Також він зізнався, що сам має британський паспорт із 2007 року, коли тривалий час жив і працював у Лондоні. За його словами, це було не відмовою від власних коренів, а логічним кроком, пов’язаним із професійною діяльністю.

Сім'я Камалії і Захура Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Я тривалий час жив у Великій Британії, там мав завод, тож отримання британського паспорта було радше необхідністю. Пакистанське громадянство не дає великої мобільності, а українське тоді ще не було таким популярним. Тому я зробив практичний вибір", – пояснив Захур.

Він підкреслив, що, попри британське громадянство, продовжує вважати Україну своєю домівкою та підтримує різні гуманітарні проєкти в країні. Захур часто відвідує Київ і регіони України. Інтерв’ю було записано у розкішному маєтку бізнесмена та співачки поблизу столиці.

Стосунки Камалії і Захура

Пара офіційно розлучилася у 2023 році після 20 років шлюбу, проте зберегла дружні стосунки. За словами Захура, вони спілкуються щодня, іноді живуть під одним дахом під час приїздів Камалії до Великої Британії та разом виховують доньок. Після початку повномасштабної війни Арабелла і Мірабелла переїхали до Лондону, але на канікули часто приїжджають до України.

"Ми залишилися добрими друзями. Камалія часто приїжджає до нас, і дівчата проводять з нею час. Ми обидва розуміємо, що головне – їхнє благополуччя", – зізнався Захур. Він також повідомив, що поки не розкрив донькам факт розлучення, аби не травмувати їх, поки вони ще надто малі, щоб усвідомити ці зміни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, співачка показала, як вони із ексчоловіком привітали своїх доньок з 12-річчям.