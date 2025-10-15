"Была беременна тройней": женщина рассказала, как ее муж ушел на пробежку и не вернулся

Эшли Конвелл в 2020 году узнала, что беременна не одним, не двумя, а тремя детьми. Будущая мама и ее муж Мэтт были в восторге от этой новости, когда начали планировать свою новую родительскую жизнь.

Эшли тогда было 29 лет, и она говорит, что пара была "глубоко влюблена", но ее сказочная жизнь в миг разрушилась. Об этом пишет The Sun.

Переломный год

"У каждого есть история с 2020 года. Ты слышишь о том годе и просто думаешь: "Уф", — сказала женщина.

Свекор Эшли умер от рака в январе 2020 года, до того, как женщину уволили с работы, поскольку пандемия коронавируса быстро изменила мир. Но через шесть месяцев, в июне, у них с Мэттом появился проблеск надежды, когда они узнали, что станут родителями.

"Мы были в восторге. Мы уже некоторое время пытались, мы были женаты несколько лет, и время казалось правильным", — сказала Конвелл.

По словам женщины, это был очень радостный момент, особенно в то время, когда в мире было так много трудностей.

Эшли Конвелл с мужем Фото: Facebook

Когда пришло УЗИ, пара поняла, что у них будет тройня. Хотя они понимали, что воспитывать троих детей будет финансово и практически тяжело, они были в восторге от этой новости.

"Мы чувствовали себя такими счастливыми. Теперь мы можем приветствовать трех малышей. Какое благословение", — сказала Эшли.

В августе того же года пара отпраздновала годовщину свадьбы, но Эшли понятия не имела, что это будет последняя годовщина, которую они проведут вместе.

Все изменилось в одно мгновение

В то время она была на 17-й неделе беременности, когда Мэтт пошел на утреннюю пробежку.

"Однажды Мэтт вышел на свою обычную утреннюю пробежку и не вернулся домой", — вспомнила она.

Мужчину сбила машина, и в один миг жизнь Эшла полностью изменилась.

"За одну ночь я стала вдовой. Это титул, которого никогда не ожидаешь. Особенно не в 29 лет и тем более не на 17 неделе беременности тройней", — сказала женщина.

Жизнь Эшли перевернулась с ног на голову, когда она пыталась справиться с горем смерти мужа, готовясь стать многодетной мамой.

Эшли Конвелл с мужем Фото: Facebook

В следующем году, в январе, родилась тройня, но только через 12 дней умер дедушка Эшли.

Спустя годы женщина помогает людям, которые столкнулись с такими же проблемами, и чувствует себя очень уверенно.

