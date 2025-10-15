"Була вагітна трійнею": жінка розповіла, як її чоловік пішов на пробіжку і не повернувся

Ешлі Конвелл у 2020 році дізналася, що вагітна не однією, не двома, а трьома дітьми. Майбутня мама та її чоловік Метт були в захваті від цієї новини, коли почали планувати своє нове батьківське життя.

Related video

Ешлі тоді було 29 років, і вона каже, що пара була "глибоко закохана", але її казкове життя в мить зруйнувалося. Про це пише The Sun.

Переломний рік

"У кожного є історія з 2020 року. Ти чуєш про той рік і просто думаєш: "Уф", — сказала жінка.

Свекор Ешлі помер від раку в січні 2020 року, до того, як жінку звільнили з роботи, оскільки пандемія коронавірусу швидко змінила світ. Але через шість місяців, у червні, у них з Меттом з'явився проблиск надії, коли вони дізналися, що стануть батьками.

"Ми були в захваті. Ми вже деякий час намагалися, ми були одружені кілька років, і час здавався правильним", — сказала Конвелл.

За словами жінки, це був дуже радісний момент, особливо в той час, коли у світі було так багато скрути.

Ешлі Конвелл з чоловіком Фото: Facebook

Коли прийшло УЗД, пара зрозуміла, що у них буде трійня. Хоча вони розуміли, що виховувати трьох дітей буде фінансово та практично важко, вони були в захваті від цієї новини.

"Ми почувалися такими щасливими. Тепер ми можемо вітати трьох малюків. Яке благословення", — сказала Ешлі.

У серпні того ж року пара відсвяткувала річницю весілля, але Ешлі й гадки не мала, що це буде остання річниця, яку вони проведуть разом.

Усе змінилося в одну мить

На той час вона була на 17-му тижні вагітності, коли Метт пішов на ранкову пробіжку.

"Одного разу Метт вийшов на свою звичайну ранкову пробіжку і не повернувся додому", — згадала вона.

Чоловіка збила машина, і в одну мить життя Ешла повністю змінилося.

"За одну ніч я стала вдовою. Це титул, якого ніколи не очікуєш. Особливо не у 29 років і тим більше не на 17 тижні вагітності трійнею", — сказала жінка.

Життя Ешлі перевернулося з ніг на голову, коли вона намагалася впоратися з горем смерті чоловіка, готуючись стати багатодітною мамою.

Ешлі Конвелл з чоловіком Фото: Facebook

Наступного року, у січні, народилася трійня, але лише через 12 днів помер дідусь Ешлі.

Через роки жінка допомагає людям, які зіткнулися з такими ж проблемами, та почуває себе надзвичайно впевнено.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У жінки народилися близнюки від стосунків на одну ніч.

На фестивалі Burning Man народилася дитина в екстремальних погодних умовах.

Крім того, тіктокерка Карина Цимбук розповіла про думки свого хлопця-француза про Київ.