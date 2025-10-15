"Мне просто нравится": Дорн ходит без одежды перед детьми, а жена ругается

36-летний певец Иван Дорн признался, что спокойно ходит дома без одежды перед своим сыном Иваном и дочерью Василисой. Таким образом музыкант чувствует себя гораздо комфортнее.

Related video

Впрочем, в последнее время жена все активнее критикует такое поведение, поэтому артист старается менять привычку, ведь их дочери уже 10 лет. Об этом Дорн рассказал в интервью россиянину Юрию Дудю.

"Сейчас ситуация немного изменилась. Жена более строго на это реагирует, говорит: "Дети взрослеют. Давай хоть в трусах". Сейчас я стараюсь ходить в нижнем белье", — признался музыкант.

По словам Дорна, они с сыном продолжают часто ходить без одежды в надежде, что утром пока никто больше не проснулся и не увидит их.

Иван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

Хотя Дорн и прислушивается к просьбам жены, он не видит проблемы в том, чтобы ходить перед детьми таким образом. Как сказал артист из Славутича, такое поведение не имеет никакого негативного влияния на детей.

"Мне просто нравится. Я чувствую себя свободным без трусов. Есть определенное состояние свободы", — сказал Дорн, добавив, что если бы не этикет, то в таком образе он даже давал бы интервью.

Иван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Мне кажется, чем больше запретов и каких-то секретов, тем больше хочется это нарушать. А когда ты изначально в какой-то форме походил и показал, что это нормально", — сказал певец.

Сейчас Иван Дорн с семьей живет во Франции.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинский рэпер OTOY резко высказался о Дорне.