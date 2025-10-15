"Мені просто подобається": Дорн ходить без одягу перед дітьми, а дружина свариться

36-річний співак Іван Дорн зізнався, що спокійно ходить вдома без одягу перед своїм сином Іваном та донькою Василисою. Таким чином музикант почувається набагато комфортніше.

Втім, останнім часом дружина все активніше критикує таку поведінку, тому артист старається змінювати звичку, адже їхній доньці вже 10 років. Про це Дорн розповів в інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

"Зараз ситуація трохи змінилася. Дружина більш суворо на це реагує, каже: "Діти дорослішають. Давай хоч у трусах". Зараз я намагаюсь ходити в спідній білизні", — зізнався музикант.

За словами Дорна, вони із сином продовжують часто ходити без одягу в надії, що зранку поки ніхто більше не прокинувся і не побачить їх.

Іван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

Хоча Дорн і дослухається до прохань дружини, він не вбачає проблеми в тому, аби ходити перед дітьми таким чином. Як сказав артист зі Славутича, така поведінка не має жодного негативного впливу на дітей.

"Мені просто подобається. Я відчуваю себе вільним без трусів. Є певний стан свободи", – сказав Дорн, додавши, що якби не етикет, то в такому образі він навіть давав би інтервʼю.

Іван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Мені здається, чим більше заборон і якихось секретів, тим більше хочеться це порушувати. А коли ти від початку в якійсь формі походив і показав, що це нормально", — сказав співак.

Наразі Іван Дорн з родиною живе у Франції.

