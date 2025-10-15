Нита Амбани поразила мир бриллиантовым аксессуаром: появилась на празднике с сумкой за более чем $2 млн (фото)

Жена миллиардера Мукаша Амбани, 61-летняя Нита Амбани, стала главной фигурой вечера во время празднования Дивали в Мумбаи. Она пришла на мероприятие с сумкой Hermès Birkin Birkin Sac Bijou, инкрустированной бриллиантами, стоимость которой составляет более двух миллионов долларов.

По информации издания Eastern Eye, модель Hermès Sac Bijou изготовлена из белого золота и украшена 3025 бриллиантами общим весом 111 карат. Ее создал французский дизайнер Пьер Арди в 2012 году. В мире существует всего три такие сумки, поэтому они считаются чрезвычайно редкими и коллекционными изделиями.

На вечеринке, организованной известным дизайнером Манишем Малхотрой, Нита Амбани была одета в серебряное сари его авторства. Свой образ она дополнила изумрудными серьгами в форме сердца и браслетом из того же драгоценного камня.

Стоимость аксессуара оценивается в 1,6 миллиона фунтов стерлингов, или около 166 млн рупий. Эта модель не предназначена для ежедневного использования — она носит преимущественно показательный характер и является предметом ювелирного искусства.

"Общий вес бриллиантов составляет 111,09 каратов, а блеск и сияние этих бриллиантов превращают сумку в произведение искусства, делая ее не просто аксессуаром, а выразительным элементом", — описывают аксессуар на странице Three Over Six в Instagram.

"Дело не в полезности, а в зрелищности. В мире высокой моды это вершина. Это произведение искусства, которое вы носите. Сумка не была частью наряда. Это был сам образ. Весь ансамбль производил впечатление", — говорится в публикации.

В комментариях под публикацией с образом Ниты Амбани пользователи высказывали разные впечатления. Многие отмечали элегантность и изысканность ее внешнего вида и красоту сари — традиционной индийской женской одежды, представляющей собой длинную ткань, которая обертывается вокруг тела. Некоторые комментаторы обращали внимание на сумку, подчеркивая ее исключительную стоимость и редкость.

Вместе с тем, часть пользователей высказывала критические замечания относительно пропорций фигуры или соответствия одежды формату вечеринки, отмечая, что сари выглядит неестественно или не совсем подходит для такого мероприятия.

