Ніта Амбані вразила світ діамантовим аксесуаром: з'явилася на святі із сумкою за понад $2 млн (фото)

Дружина мільярдера Мукаша Амбані, 61-річна Ніта Амбані, стала головною фігурою вечора під час святкування Дівалі у Мумбаї. Вона прийшла на захід із сумкою Hermès Birkin Sac Bijou, інкрустованою діамантами, вартість якої становить понад два мільйони доларів.

За інформацією видання Eastern Eye, модель Hermès Sac Bijou виготовлена з білого золота та прикрашена 3025 діамантами загальною вагою 111 каратів. Її створив французький дизайнер П’єр Арді у 2012 році. У світі існує лише три такі сумки, тому вони вважаються надзвичайно рідкісними та колекційними виробами.

На вечірці, організованій відомим дизайнером Манішем Малхотрою, Ніта Амбані була вдягнена у срібне сарі його авторства. Свій образ вона доповнила смарагдовими сережками у формі серця та браслетом із того самого дорогоцінного каменю.

Вартість аксесуара оцінюють у 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, або близько 166 млн рупій. Цю модель не призначено для щоденного використання — вона має переважно показовий характер і є предметом ювелірного мистецтва.

"Загальна вага діамантів становить 111,09 каратів, а блиск та сяйво цих діамантів перетворюють сумку на витвір мистецтва, роблячи її не просто аксесуаром, а виразним елементом", — описують аксесуар на сторінці Three Over Six в Instagram.

"Річ не в корисності, а у видовищності. У світі високої моди це вершина. Це витвір мистецтва, який ви носите. Сумка не була частиною вбрання. Це був сам образ. Весь ансамбль справляв враження", — йдеться в публікації.

У коментарях під публікацією з образом Ніти Амбані користувачі висловлювали різні враження. Багато хто відзначав елегантність і вишуканість її зовнішнього вигляду та красу сарі — традиційного індійського жіночого одягу, що являє собою довгу тканину, яку обгортають навколо тіла. Деякі коментатори звертали увагу на сумку, підкреслюючи її виняткову вартість і рідкісність.

Разом із тим, частина користувачів висловлювала критичні зауваження щодо пропорцій фігури або відповідності одягу формату вечірки, зазначаючи, що сарі виглядає неприродно або не зовсім підходить для такого заходу.

