Кім Кардаш'ян вийшла у світ із кошлатою сумкою з овчини за $1 850 (відео)

43-річна американська світська левиця і зірка Instagram з 361 мільйоном підписників Кім Кардаш'ян вигуляла сумку-месенджер з овчини за $1 850 від бренду ERL. Її вона засвітила у своєму сторіс, де її перукар Кріс Епплтон поправляє їй волосся перед виходом.

На Кім була безшовна відверта сукня з високим коміром і відповідним взуттям тілесного кольору.

Згідно з інформацією на сайті бренду, сумочка за $1 850 виготовлена зі "зістареної вручну овчини", яку "етичним способом отримано та виготовлено вручну в Каліфорнії з найм'якших овечих шкур".

Раніше 11-річна донька Кім, Норт Вест, з'явилася у вбранні від цього бренду на концерті Disney's The Lion King live-to-film у Hollywood Bowl у Лос-Анджелесі.

Норт зіграла роль юного Сімби і заспівала "I Just Can't Wait to be King", вдягнувши фірмову пухнасту толстовку на блискавці з капюшоном з овчини, відповідні шорти, шкарпетки і пухнасті капці.

У ERL підтвердили, що це вони створили костюм для дівчинки, поділившись фотографіями Норт у цьому образі в Instagram. У пості також були фотографії, на яких вона позує з жовтою овчинною сумкою-месенджером своєї мами і однією з їхніх овчинних шуб.

Кім Кардаш'ян відома своєю любов'ю до сумок, у неї величезна колекція дизайнерських аксесуарів. Нещодавно вона потрапила в скандал після того, як виставила поношену сумочку Hermes Birkin з брудними ручками на продаж, запросивши за неї $70 тисяч.

