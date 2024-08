Ким Кардашьян вышла в свет с лохматой сумкой из овчины за $1 850 (видео)

Ким известна своей любовью к дизайнерским сумкам, и их у нее не одна сотня.

Related video

43-летняя американская светская львица и звезда Instagram с 361 миллионом подписчиков Ким Кардашьян выгуляла сумку-мессенджер из овчины за $1 850 от бренда ERL. Ее она засветила в своем сторис, где ее парикмахер Крис Эпплтон поправляет ей волосы перед выходом.

На Ким было бесшовное облегающее платье с высоким воротником и подходящей обувью телесного цвета.

Согласно информации на сайте бренда, сумочка за $1и850 изготовлена ​​из "состаренной вручную овчины", которая "этичным образом получена и изготовлена ​​вручную в Калифорнии из самых мягких овечьих шкур".

Ранее 11-летняя дочь Ким, Норт Уэст, появилась в наряде от этого бренда на концерте Disney's The Lion King live-to-film в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе.

Норт сыграла роль юного Симбы и спела "I Just Can't Wait to be King", надев фирменную пушистую толстовку на молнии с капюшоном из овчины, соответствующие шорты, носки и пушистые тапочки.

В ERL подтвердили, что это они создали костюм для девочки, поделившись фотографиями Норт в этом образе в Instagram. В посте также были фотографии, на которых она позирует с желтой овчинной сумкой-мессенджером своей мамы и одной из их овчинных шуб.

Ким Кардашьян известна своей любовью к сумкам, и у нее огромная коллекция дизайнерских аксессуаров. Недавно она попала в скандал после того, как выставила поношенную сумочку Hermes Birkin с грязными ручками на продажу, запросив за нее $70 тысяч.

Ранее Фокус писал, как выглядит сумочка Ким за $300 тысяч.