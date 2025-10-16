Героем шоу "Супермама" стал мужчина, который сам воспитывает двоих детей: в сети начались дискуссии (видео)

В новом сезоне телевизионного проекта "Супермама" впервые появился участник-мужчина. Антон работает юристом и после смерти жены самостоятельно воспитывает двоих детей. Его появление в шоу вызвало оживленное обсуждение у фанатов.

Формат программы предусматривает обсуждение и взаимную оценку участников, поэтому Антон, как и другие герои, получил немало критики от коллег по шоу. Некоторые из них обвиняли мужчину в том, что он "пиарится" на теме потери жены, другие — обсуждали его подход к быту и воспитанию детей. Это стало известно из нового выпуска, который опубликовали на официальной странице проекта на YouTube.

В программе Антон также рассказал о собственном опыте знакомств. По его словам, большинство женщин прекращают общение после того, как узнают, что он проживает вместе с детьми.

"Супермама" новый выпуск: реакции людей

После выхода выпуска зрители активно обсуждают эпизод в комментариях. Часть пользователей поддерживает Антона, называя его "супертатом" и благодарит проект за то, что показывает вовлеченных отцов. Другие же обращают внимание, что общество не должно героизировать мужчин за выполнение базовых родительских обязанностей, а также критикуют формат шоу за воспроизведение гендерных стереотипов:

"Орнула с того, как мамы сначала всплакнули от истории любви, потом сказали, что надо все же устраивать личную жизнь, а как узнали о сайтах знакомств — возмутились";

"Комментарии женщин на шоу — дно и стыд";

"Нашему телевидению очень не хватает проектов, которые популяризируют привлечение пап к воспитанию детей и домашних дел. Большинство мужчин полностью перекладывают ответственность на женщину, остальные идут за хлебом. За развитие комплекса "отличницы" у детей осуждают, а сами оценивают тех женщин за все, что только можно по 10-балльной шкале. Кринж этот проект. Особенно комментарии вроде: "так муж же готовит/убирает тоже, то какая ты хозяйка, гуляет с ребенком, то какая ты супермама" только закрепляют стереотипное мышление в обществе";

"Антон заслуживает звания супертата! Очень крутой парень и дети очень вежливые и ловкие. Респект полный, особенно, учитывая его ситуацию";

"Все в комментариях говорят, что Антон суперпапа. Однако он делает базовый минимум. Дает еду, одежду и новый комп — это не значит, что ты супертато";

"В этой программе были мамы, что папы у их детей нет года. И не один. И не все из них умерли. Вот это действительно жаль. А здесь прям героизируют мужчину, который занимается своими же собственными детьми, за которыми даже ухаживать то и не очень надо, они уже не младенцы, которыми надо 24/7 заниматься".

