Героєм шоу "Супермама" став чоловік, який сам виховує двох дітей: у мережі почались дискусії (відео)

У новому сезоні телевізійного проєкту "Супермама" вперше з’явився учасник-чоловік. Антон працює юристом і після смерті дружини самостійно виховує двох дітей. Його поява у шоу викликала жваве обговорення у фанатів.

Формат програми передбачає обговорення та взаємну оцінку учасників, тож Антон, як і інші герої, отримав чимало критики від колег по шоу. Деякі з них звинувачували чоловіка у тому, що він "піариться" на темі втрати дружини, інші — обговорювали його підхід до побуту та виховання дітей. Це стало відомо із нового випуску, який опублікували на офіційній сторінці проєкту на YouTube.

У програмі Антон також розповів про власний досвід знайомств. За його словами, більшість жінок припиняють спілкування після того, як дізнаються, що він проживає разом із дітьми.

"Супермама" новий випуск: реакції людей

Після виходу випуску глядачі активно обговорюють епізод у коментарях. Частина користувачів підтримує Антона, називаючи його "супертатом" і дякує проєкту за те, що показує залучених батьків. Інші ж звертають увагу, що суспільство не повинно героїзувати чоловіків за виконання базових батьківських обов’язків, а також критикують формат шоу за відтворення гендерних стереотипів:

"Орнула з того, як мами спочатку всплакнули від історії кохання, потім сказали, що треба все ж влаштовувати особисте життя, а як дізнались про сайти знайомств — обурились";

"Коментарі жінок на шоу — дно і сором";

"Нашому телебаченню дуже не вистачає проєктів, які популяризують залучення татусів до виховання дітей і хатніх справ. Більшість чоловіків повністю перекладають відповідальність на жінку, решта йдуть за хлібом. За розвиток комплексу "відмінниці" в дітей засуджують, а самі оцінюють тих жінок за все, що тільки можна по 10-бальній шкалі. Крінж цей проєкт. Особливо коментарі на зразок: "так чоловік же готує/прибирає теж, то яка ти хазяйка, гуляє з дитиною, то яка ти супермама" тільки закріплюють стереотипне мислення в суспільстві";

"Антон заслуговує на звання супертата! Дуже крутий хлопчина і діти дуже чемні і вправні. Респект повний, особливо, враховуючи його ситуацію";

"Всі в коментарях кажуть, що Антон супертато. Однак він робить базовий мінімум. Дає їжу, одяг і новий комп — це не означає, що ти супертато";

"У цій програмі були мами, що татів у їх дітей нема роки. І не одна. І не всі із них померли. Оце дійсно шкода. А тут прям героїзують чоловіка, який займається своїми ж власними дітьми, за якими навіть доглядати то і не дуже треба, вони вже не немовлята, якими треба 24/7 займатись".

