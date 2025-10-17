"Это сознательная позиция": известная журналистка "разнесла" Настю Каменских за выступления на русском

Телеведущая и журналистка Янина Соколова высказалась относительно языкового скандала, в который попала певица Настя Каменских (NK). Артистка во время выступления в Майами заговорила на русском и со сцены сказала: "неважно, на каком языке ты говоришь, есть один язык, который понимает весь мир — любовь".

Соколова отметила, что Каменских и ее муж Потап уже давно не живут в Украине, а их позиция, по ее мнению, вполне понятна. Об этом она сказала изданию "РБК-Украина".

"Даже когда случаются какие-то зашквары, я вижу, что они молчат. Ну, по крайней мере никаких сигналов о том, чтобы объяснить, что такое "неважно на каком языке, а главное — любовь, язык любви". В тот момент, когда в твоей стране убивают за язык тех, кто на оккупированных территориях, ты стоишь в Майами и чешешь о том, что язык не важен, а важна любовь... На что ты рассчитываешь?", — отметила Янина.

Журналистка также предположила, что такое поведение певицы может быть не случайным: "Ты либо тупая, либо тебе реально все равно, и это твоя сознательная позиция. Ну, тогда нам понятно, кто ты".

Відео дня

Скандал с Каменских

В конце лета NK начала тур по городам США. Во время одного из выступлений певица исполнила русскоязычные песни — "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя впоследствии перевела их на украинский.

"Неважно, какого цвета твоя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала Каменских со сцены на русском.

После этого выступления в сети вспыхнула волна критики. На фоне скандала ювелирный бренд "Золотой Век" разорвал с артисткой контракт, который действовал с 2021 года и, по слухам, приносил ей около миллиона долларов ежегодно.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Алхим неожиданно вступилась за нее и ответила хейтерам.