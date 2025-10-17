"Це свідома позиція": відома журналістка "рознесла" Настю Каменських за виступи російською

Телеведуча та журналістка Яніна Соколова висловилася щодо мовного скандалу, у який потрапила співачка Настя Каменських (NK). Артистка під час виступу в Маямі заговорила російською і зі сцени сказала: "неважливо, якою мовою ти говориш, є одна мова, яку розуміє весь світ — любов".

Соколова зазначила, що Каменських і її чоловік Потап уже давно не живуть в Україні, а їхня позиція, на її думку, цілком зрозуміла. Про це вона сказала виданню "РБК-Україна".

"Навіть коли трапляються якісь зашквари, я бачу, що вони мовчать. Ну, принаймні жодних сигналів про те, щоб пояснити, що таке "неважливо якою мовою, а головне — любов, мова любові". У той момент, коли у твоїй країні вбивають за мову тих, хто на окупованих територіях, ти стоїш у Маямі й чешеш про те, що мова не важлива, а важлива любов… На що ти розраховуєш?", — зазначила Яніна.

Журналістка також припустила, що така поведінка співачки може бути не випадковою: "Ти або тупа, або тобі реально все одно, і це твоя свідома позиція. Ну, тоді нам зрозуміло, хто ти".

Відео дня

Скандал із Каменських

Наприкінці літа NK розпочала тур містами США. Під час одного з виступів співачка виконала російськомовні пісні — "Красное вино" та "Это моя ночь", хоча згодом переклала їх українською.

"Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова — любов. Це найголовніше почуття у світі", — сказала Каменських зі сцени російською.

Після цього виступу в мережі спалахнула хвиля критики. На тлі скандалу ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав із артисткою контракт, який діяв із 2021 року й, за чутками, приносив їй близько мільйона доларів щороку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Алхім несподівано заступилася за неї і відповіла хейтерам.