"Намного лучше": Кличко раскрыл правду об отношениях с бывшей женой (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко дал редкий комментарий о личной жизни. В частности, политик и боксер рассказал о детях, которые живут за границей, и общении с женой после развода.

В частности, 20-летний Максим активно занимается спортом. Сын мэра играет в баскетбол с украинской командой, а сам Виталий Кличко не исключает возможность возвращения наследника в Украину. Об этом он рассказал программе "Утро в большом городе".

Сыновья Виталия Кличко

"Когда у тебя рост два метра и 18 см, то есть на голову выше меня, то ему сам Бог подсказывал, какой спорт он должен выбрать. Держу кулаки, чтобы он показал хороший результат. Он находится в тени отца, учитывая спортивные достижения, но я очень желаю ему выйти из этой тени", — сказал политик.

На вопрос, вернется ли юноша когда-нибудь в Украину, Кличко ответил утвердительно.

"Так сложилось, что он родился за границей, когда я там работал. Там всю жизнь провел и является украинцем. У него течет украинская кровь и он играет за сборную Украины", — подчеркнул мэр столицы.

Старший сын Виталия Кличко Егор, которому 25 лет, недавно получил диплом Лондонской школы экономики и планирует продолжить обучение в области бизнеса и менеджмента. Сам мэр признается, что становиться политиками детям не советует: "Политика — это большое озеро с де**мом. Я не желаю своим детям, так случилось, что я плаваю в этом озере".

Бывшая жена Виталия Кличко с детьми Фото: natalia_klitschko_official

Бывшая жена

Вместе с этим, мэр Киева дал редкий комментарий относительно своей бывшей жены Натальи Егоровой, с которой он развелся в 2022 году после 25 лет брака. Журналистка спросила, общаются ли они.

"Намного лучше, чем до того. Это частная жизнь. Общаемся, решаем проблемы, понимаем друг друга гораздо лучше", — лаконично ответил политик.

У бывших супругов также есть дочь Елизавета-Виктория.

Виталий Кличко с бывшей женой Фото: Natalia Klitschko/Instagram

