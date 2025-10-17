"Набагато краще": Кличко розкрив правду про стосунки з колишньою дружиною (фото)

Мер Києва Віталій Кличко дав рідкісний коментар про особисте життя. Зокрема, політик та боксер розповів про дітей, які живуть за кордоном, та спілкування з дружиною після розлучення.

Зокрема, 20-річний Максим активно займається спортом. Син мера грає в баскетбол з українською командою, а сам Віталій Кличко не відкидає можливість повернення спадкоємця до України. Про це він розповів програмі "Ранок у великому місті".

Сини Віталія Кличка

"Коли у тебе зріст два метри і 18 см, тобто на голову вище за мене, то йому сам Бог підказував, який спорт він повинен обрати. Тримаю кулаки, щоби він показав гарний результат. Він знаходиться в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, але я дуже бажаю йому вийти з цієї тіні", — сказав політик.

На запитання, чи повернеться юнак колись до України, Кличко відповів ствердно.

Відео дня

"Так склалося, що він народився за кордоном, коли я там працював. Там все життя провів і є українцем. У нього тече українська кров і він грає за збірну України", — наголосив мер столиці.

Старший син Віталія Кличка Єгор, якому 25 років, нещодавно отримав диплом Лондонської школи економіки і планує продовжити навчання в галузі бізнесу та менеджменту. Сам мер зізнається, що ставати політиками дітям не радить: "Політика — це велике озеро з ла*ном. Я не бажаю своїм дітям, так сталося, що я плаваю в цьому озері".

Колишня дружина Віталія Кличка з дітьми Фото: natalia_klitschko_official

Колишня дружина

Разом з цим, мер Києва дав рідкісний коментар щодо своєї колишньої дружини Наталії Єгорової, з якою він розлучився у 2022 після 25 років шлюбу. Журналістка запитала, чи спілкуються вони.

"Набагато краще, ніж до того. Це приватне життя. Спілкуємося, вирішуємо проблеми, розуміємо одне одного набагато краще", — лаконічно відповів політик.

У колишнього подружжя також є донька Єлизавета-Вікторія.

Віталій Кличко з колишньою дружиною Фото: Natalia Klitschko/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус писав про прогулянку Наталії Єгорової із сином різдвяним Лондоном.