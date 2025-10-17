Дочь Моники Беллуччи снялась для китайского глянца: что о ней известно (фото)

21-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась в гламурной фотосессии. Юная знаменитость позировала для китайского глянца.

Результатами фотосессии дочери Моника Беллуччи поделилась в Instagram, сделав репост поста агентства Karin Models. Дева снялась для китайского L'Officiel.

Юная звезда позировала с ярким макияжем и распущенными черными волосами.

Дева Кассель Фото: Instagram

Дочь Венсана Касселя смотрела на себя в зеркале. В частности, юная знаменитость украсила обложку глянца, позируя в образе Dior, чьим амбассадором она является давно. Дева примерила нежное платье молочного оттенка и смотрела прямо в камеру.

Дева Кассель Фото: Instagram Дева Кассель Фото: Instagram

Дочь Моники Беллуччи

Дева Кассель — итальянско-французская модель и актриса, дочь знаменитых Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Она начала карьеру в модельном бизнесе в 14 лет, став лицом аромата Dolce & Gabbana. Впоследствии Дева работала с Dior, Cartier, появлялась на обложках Vogue Italia, Elle France. В 2023 году дебютировала как актриса в фильме "Прекрасное лето", а в 2025 снялась в сериале Netflix "Леопард".

У Девы также есть младшая сестра Леони, которая практически не показывается публике.

