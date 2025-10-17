Донька Моніки Беллуччі знялася для китайського глянцю: що про неї відомо (фото)
21-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася у гламурній фотосесії. Юна знаменитість позувала для китайського глянцю.
Результатами фотосесії доньки Моніка Беллуччі поділилася в Instagram, зробивши репост допису агенції Karin Models. Дева знялася для китайського L’officiel.
Юна зірка позувала з яскравим макіяжем та розпущеним чорним волоссям.
Донька Венсана Касселя дивилася на себе в дзеркалі. Зокрема, юна знаменитість прикрасила обкладинку глянцю, позуючи в образі Dior, чиєю амбасадоркою вона є давно. Дева приміряла ніжну сукню молочного відтінку та дивилася прямо в камеру.
Донька Моніки Беллуччі
Дева Кассель — італійсько-французька модель і акторка, донька знаменитих Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Вона почала кар’єру в модельному бізнесі у 14 років, ставши обличчям аромату Dolce & Gabbana. Згодом Дева працювала з Dior, Cartier, з’являлась на обкладинках Vogue Italia, Elle France. У 2023 році дебютувала як акторка у фільмі "Прекрасне літо", а в 2025 знялась у серіалі Netflix "Леопард".
У Деви також є менша сестра Леоні, яка практично не показується публіці.
