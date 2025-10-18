Светлане Лободе — 43: кем работала певица и как выглядела до славы (фото)

18 октября Светлана Лобода празднует день рождения — певице исполняется 43 года. Фокус получил эксклюзивные фото из домашнего архива артистки и публикует малоизвестные факты о ее биографии и начале карьеры.

Светлана Лобода родилась в городе Ирпень Киевской области. Ее родители говорят, что уже в родильном зале, когда та неистово закричала, стало понятно, — девочка "пойдет в бабушку" и непременно станет певицей.

Бабушка Светланы в прошлом была солисткой Киевского оперного театра. Она оставила сцену ради любимого мужчины, который поставил женщину перед выбором между карьерой и семьей. "Пусть ребенок кричит, связи разрабатывает, — с улыбкой говорила бабушка Светланы. — Смотри, у нее получится то, чего не получилось у меня".

Лобода с бабушкой Фото: Фокус

Кстати, родители Светланы вспоминали, что в детстве Светлана постоянно громко плакала, а как только научилась говорить — начала петь.

"Когда мне хочется тепла и покоя, я закрываю глаза и пытаюсь представить то время, когда в детстве гостила в селе у моего дедушки с бабушкой. Это Черкасская область, Чернобаевский район. Там проводила каждое свое лето в течение многих лет. Место моего детского счастья и беззаботности", — комментирует Светлана Лобода.

Детство Светланы Лободы

Будущая певица училась в музыкальной школе игре на фортепиано, параллельно осваивая искусство дирижирования и вокала. Когда непрерывные занятия начинали истощать, а от бесконечной игры на клавишах болели пальцы, она забывала о нотной грамоте и сбегала с уроков.

Светлана Лобода в детстве Фото: Фокус Светлана Лобода в детстве Фото: Фокус

В школу девочку возвращала бабушка. "Нам не дано знать своего будущего, но я вижу наверняка — твоя жизнь связана с музыкой", — говорила она.

Торговала полотенцами

"У меня была обычная семья, которая, как и все тогда, переживала нелегкий период. Чтобы немного заработать мы с мамой ездили на выходных на базар и продавали большие пляжные полотенца. Те самые турецкие — с женщинами в купальниках. У меня всегда была очень хорошая выручка. Мама понимала, что если я пойду на базар — будет дело", — смеется Лобода.

После музыкальной школы артистка закончила Киевскую эстрадно-цирковую академию (отделение эстрадно-джазового вокала), а затем получила еще и диплом менеджера шоу-бизнеса в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Место силы

Лобода в "Киевской перепичке" Фото: Фокус

"Помню как каждый раз мы "праздновали" успешную сдачу экзаменов несколькими порциями "Киевской перепички" в центре, на Хмельницкого. Горячий кофе, сочные пирожки, болтовня и смех с друзьями... Это было мое маленькое место силы. Я до сих пор чувствую энергию тепла и позитива, когда бываю в том районе", — рассказывает Светлана.

Во время учебы она начала петь в составе группы "Капучино". Коллектив гастролировал по Украине, исполняя преимущественно джазовый репертуар.

Лобода пела в составе группы "Капучино" Фото: Фокус

Еще во время работы в группе Светлана решила запутать поклонников. Вместе с однокурсниками она подготовила сольную программу с бразильскими мотивами: создала себе образ певицы-инкогнито и выступала в темных очках под псевдонимом Alicia Gorn, изображая артистку из Великобритании.

Светлана решалась на эксперименты Фото: Фокус

"Я зарабатываю деньги самостоятельно с 15 лет. С утра до вечера я училась в эстрадно-цирковой академии, после чего шла на работу, а ночью еще и подрабатывала PJ-кой, чтобы собрать средств на новые демки и костюмы. Даже таксисткой работала. Правда, неделю (смеется). До сих пор помню как с первых гонораров купила маме стиральную машину, а папе — набор инструментов. Была очень счастлива", — вспоминает Лобода.

Контракт с "ВИА Гра"

Дав несколько концертов в парике, Светлана вернулась в группу "Капучино", но уже вскоре покинула ее навсегда. Впереди певицу ждали контракт с группой "ВИА Гра" и начало одной из самых громких сольных музыкальных карьер в истории Украины.

Лобода в "ВИА Гре" Фото: Фокус

"Маленькой я гуляла с мамой вдоль Дворца "Украина", смотрела на это нарядное здание и мечтала, что когда-то стану артисткой и буду давать там концерт. Как только мечта таки осуществилась, — я поняла, что мне этого мало и сделала новое шоу во "Дворце Спорта". Тогда я была первой поп-артисткой, у кого это получилось. Все мои первые победы — карьерные и личные — очень тесно связаны с Киевом. Этот город в моем сердце навсегда", — делится Лобода.

Лобода с сестрой и родителями Фото: Фокус

