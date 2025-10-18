Світлані Лободі — 43: ким працювала співачка і який вигляд мала до слави (фото)

18 жовтня Світлана Лобода святкує день народження — співачці виповнюється 43 роки. Фокус отримав ексклюзивні фото з домашнього архіву артистки й публікує маловідомі факти про її біографію й початок кар’єри.

Світлана Лобода народилася в місті Ірпінь на Київщині. Її батьки кажуть, що вже в пологовій залі, коли та несамовито закричала, стало зрозуміло, — дівчинка "піде у бабусю" й неодмінно стане співачкою.

Бабуся Світлани у минулому була солісткою Київського оперного театру. Вона залишила сцену заради коханого чоловіка, який поставив жінку перед вибором між кар’єрою та сім’єю. "Хай дитина кричить, зв’язки розробляє, — з усмішкою казала бабуся Світлани. — Дивись, у неї вийде те, чого не вийшло в мене".

Лобода з бабусею Фото: Фокус

До речі, батьки Світлани згадували, що в дитинстві Світлана постійно голосно плакала, а щойно навчилася говорити — почала співати.

"Коли мені хочеться тепла та спокою, я закриваю очі й намагаюсь уявити той час, коли в дитинстві гостювала в селі у мого дідуся з бабусею. Це Черкаська область, Чорнобаївський район. Там проводила кожне своє літо протягом багатьох років. Місце мого дитячого щастя і безтурботності", — коментує Світлана Лобода.

Дитинство Світлани Лободи

Майбутня співачка навчалася у музичній школі грі на фортепіано, паралельно опановуючи мистецтво диригування та вокалу. Коли безперервні заняття починали виснажувати, а від нескінченної гри на клавішах боліли пальці, вона забувала про нотну грамоту й утікала з уроків.

Світлана Лобода в дитинстві Фото: Фокус Світлана Лобода в дитинстві Фото: Фокус

До школи дівчинку повертала бабуся. "Нам не дано знати свого майбутнього, але я бачу напевно – твоє життя пов’язане з музикою", — казала вона.

Торгувала рушниками

"В мене була звичайна сім’я, що, які й всі тоді, переживала нелегкий період. Аби трохи заробити ми з мамою їздили на вихідних на базар і продавали великі пляжні рушники. Ті самі турецькі – з жінками у купальниках. В мене завжди був дуже хороший виторг. Мама розуміла, що якщо я піду на базар — буде діло", — сміється Лобода.

Після музичної школи артистка закінчила Київську естрадно-циркову академію (відділення естрадно-джазового вокалу), а згодом здобула ще й диплом менеджера шоубізнесу в Київському національному університеті культури й мистецтв.

Місце сили

Лобода у "Київській перепічці" Фото: Фокус

"Пам’ятаю як щоразу ми "святкували" успішну здачу іспитів кількома порціями "Київської перепічки" в центрі, на Хмельницького. Гаряча кава, соковита перепічка, теревені й сміх з друзями… Це було моє маленьке місце сили. Я досі відчуваю енергію тепла і позитиву, коли буваю в тому районі", — розповідає Світлана.

Під час навчання вона почала співати у складі гурту "Капучино". Колектив гастролював Україною, виконуючи переважно джазовий репертуар.

Лобода співала у складі гурту "Капучино" Фото: Фокус

Ще під час роботи у гурті Світлана вирішила заплутати шанувальників. Разом з однокурсниками вона підготувала сольну програму з бразильськими мотивами: створила собі образ співачки-інкогніто та виступала у темних окулярах під псевдонімом Alicia Gorn, вдаючи артистку з Великої Британії.

Світлана наважувалась на експерименти Фото: Фокус

"Я заробляю гроші самотужки з 15 років. Зранку до вечора я вчилась в естрадно-цирковій академії, після чого йшла на роботу, а вночі ще й підробляла PJ-кою, аби назбирати коштів на нові демки та костюми. Навіть таксисткою працювала. Щоправда, тиждень (сміється). Досі пам’ятаю як з перших гонорарів купила мамі пральну машину, а татові — набір інструментів. Була дуже щаслива", — згадує Лобода.

Контракт з "ВІА Гра"

Давши кілька концертів у перуці, Світлана повернулася до гурту "Капучино", але вже незабаром залишила його назавжди. Попереду на співачку чекали контракт з гуртом "ВІА Гра" та початок однієї з найгучніших сольних музичних кар’єр в історії України.

Лобода у "ВІА Грі" Фото: Фокус

"Маленькою я гуляла з мамою вздовж Палацу "Україна", дивилась на цю ошатну будівлю і мріяла, що колись стану артисткою і даватиму там концерт. Щойно мрія таки здійснилась, — я зрозуміла, що мені цього мало і зробила нове шоу в "Палаці Спорту". Тоді я була першою поп-артисткою, в кого це вийшло. Всі мої перші перемоги — кар’єрні та особисті — дуже тісно пов’язані з Києвом. Це місто в моєму серці назавжди", — ділиться Лобода.

Лобода з сестрою і батьками Фото: Фокус

