Дочь Антонио Бандераса впервые вышла замуж: фото счастливого отца

Дочь актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит Стелла впервые вышла замуж. Избранником 29-летней девушки стал ее друг детства — Алекс Грушинский.

Тайная свадьба прошла в Испании в субботу, 18 октября. Звездные родители невесты были рядом с ней на этом особенном событии. Об этом пишет People.

Пара поженилась в кругу самых близких друзей и родственников. 65-летнего Антонио даже можно было увидеть на фотографиях с бокалом вина. Он был одет в классический черный смокинг, улыбался и наслаждался радостным моментом.

По сообщениям медиа, Бандерас был невероятно счастлив и горд за свою дочь. Антонио одним из первых поздравил молодоженов и провозгласил праздничный тост.

Антонио Бандерас на свадьбе дочери Фото: People

Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: что известно

Стелла и Грушинский объявили о своей помолвке в Instagram в августе 2024 года.

"Я могу проводить время со своим любимым человеком на земле вечно!!!!!", — подписала дочь актеров пост, на котором продемонстрировала свое ослепительное кольцо.

В фотокарусели также были представлены ретро-фотографии пары из разных лет, некоторые из которых датируются еще со времен их совместного пребывания в дошкольном учреждении.

Стелла Бандерас и Алекс Грушинский Фото: Instagram Стелла Бандерас и Алекс Грушинский Фото: Instagram

Как известно, в 2015-м пара начала встречаться, а через четыре года они разошлись. В 2023 году Бандерас и Грушинский снова сошлись.

Стелла Бандерас Фото: Instagram

