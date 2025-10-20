Донька Антоніо Бандераса вперше вийшла заміж: фото щасливого батька

Донька акторів Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт Стелла вперше вийшла заміж. Обранцем 29-річної дівчини став її друг дитинства — Алекс Грушинський.

Таємне весілля пройшло в Іспанії в суботу, 18 жовтня. Зіркові батьки нареченої були поруч з нею на цій особливій події. Про це пише People.

Пара одружилася в колі найближчих друзів та родичів. 65-річного Антоніо навіть можна було побачити на фотографіях з келихом вина. Він був одягнений у класичний чорний смокінг, посміхався та насолоджувався радісним моментом.

За повідомленнями медіа, Бандерас був неймовірно щасливий та гордий за свою доньку. Антоніо одним з перших привітав молодять та проголосив святковий тост.

Антоніо Бандерас на весіллі доньки Фото: People

Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: що відомо

Стелла та Грушинський оголосили про свої заручини в Instagram у серпні 2024 року.

"Я можу проводити час зі своєю улюбленою людиною на землі вічно!!!!!", — підписала донька акторів пост, на якому продемонструвала свою сліпучу обручку.

У фотокаруселі також були представлені ретро-фотографії пари з різних років, деякі з яких датуються ще з часів їхнього спільного перебування в дошкільному закладі.

Стелла Бандерас та Алекс Грушинський Фото: Instagram Стелла Бандерас та Алекс Грушинський Фото: Instagram

Як відомо, у 2015-му пара почала зустрічатися, а через чотири роки вони розійшлися. У 2023 році Бандерас та Грушинський знову зійшлися.

Стелла Бандерас Фото: Instagram

