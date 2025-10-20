"Как вы выучили украинский": Кувалдина в центре Львова спросили, откуда он знает язык (видео)

В центре Львова Марьяна Герасименко записала короткое стрит-интервью с основателем группы "The ВЙО" и военным Мирославом Кувалдиным. Она задала ему "неудобные" вопросы, из-за чего пользователи в комментариях осудили ее.

Видео, снятое недавно на улицах города, блогерша под никнеймом marry.hery опубликовала в своем Instagram.

Во время разговора девушка спросила музыканта, какую сумму, по его мнению, нужно иметь для комфортной жизни во Львове. В ответ Кувалдин пошутил, что "комфортно жить во Львове еще не пробовал". Далее блогерша уточнила: "Вы не украинец, правда?". Артист в шутливой манере ответил: "Да, конечно, правда". Когда же собеседница поинтересовалась, как он овладел украинским, музыкант с улыбкой сказал: "Меня били очень сильно в детстве", а затем добавил: "Я шучу, я родился здесь, в Украине".

Реакции людей

Люди в комментариях выразили свое возмущение относительно бестактности вопросов блогера:

"Какой стыд. Дама, советую написать пост-извинение перед Кувалдиным";

"Извините, но мне за вас тупо стыдно. И за ваши тупые вопросы";

"Тут даже не знаешь. то ли смеяться, то ли плакать. Интересно, сколько надо средств, чтобы купить клепку".

Кто такой Мирослав Кувалдин

Мирослав Кувалдин — украинский певец, лидер группы "The ВЙО", военнослужащий и участник инициативы "Культурный десант". Он родился в городе Каменское Днепропетровской области. Его отец, уроженец Нигерии, учился в Запорожском медицинском институте, а после окончания учебы вернулся на родину. Воспитанием будущего артиста занималась мать.

