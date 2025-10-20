"Як ви вивчили українську": Кувалдіна у центрі Львова запитали, звідки він знає мову (відео)

У центрі Львова Мар’яна Герасименко записала коротке стріт-інтерв’ю із засновником гурту "The ВЙО" та військовим Мирославом Кувалдіним. Вона поставила йому "незручні" запитання, через що користувачі в коментарях засудили її.

Відео, зняте нещодавно на вулицях міста, блогерка під нікнеймом marry.hery опублікувала у своєму Instagram.

Під час розмови дівчина запитала музиканта, яку суму, на його думку, потрібно мати для комфортного життя у Львові. У відповідь Кувалдін пожартував, що "комфортно жити у Львові ще не пробував". Далі блогерка уточнила: "Ви не українець, правда?". Артист у жартівливій манері відповів: "Так, звичайно, правда". Коли ж співрозмовниця поцікавилась, як він опанував українську, музикант з усмішкою сказав: "Мене били дуже сильно в дитинстві", а згодом додав: "Я жартую, я народився тут, в Україні".

Реакції людей

Люди в коментарях висловили своє обурення щодо нетактовності запитань блогерки:

Відео дня

"Який стид. Пані, раджу написати пост-вибачення перед Кувалдіним";

"Вибачте, але мені за вас тупо соромно. І за ваші тупі питання";

"Тут навіть не знаєш. чи то сміятися, чи плакати. Цікаво, скільки треба коштів, щоб купити клепку".

Хто такий Мирослав Кувалдін

Мирослав Кувалдін — український співак, лідер гурту "The ВЙО", військовослужбовець та учасник ініціативи "Культурний десант". Він народився у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Його батько, уродженець Нігерії, навчався у Запорізькому медичному інституті, а після закінчення навчання повернувся на батьківщину. Вихованням майбутнього артиста займалася мати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Олег Скрипка засвітився в обіймах російської співачки.