Мэтр моды показал шарфы, которые будут носить этой осенью все модницы (фото)
Шарф осенью становится не только модным аксессуаром, но и вещью, которая помогает согреться. К его выбору стоит подойти внимательно, ведь он выполняет, как минимум, две функции.
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram показал, какие модели шарфов стоит иметь в своей коллекции осенью 2025 года.
Длинные шарфы
Удлиненные шарфы можно дважды обмотать вокруг шеи, а конец оставить свободно свисать. Такой прием визуально вытягивает силуэт и выглядит очень стильно и изящно.
Массивные шарфы
Теплые, мягкие, пушистые. Такие шарфы выглядят немного небрежно, именно поэтому они стильные и ненавязчивые. Они создают ощущение "домашнего тепла" в прохладное время года.
Тонкие шарфы
Это must-have этого сезона, особенно для тех, кто любит детали. Их можно носить не только на шее, но и завязать на сумке, в волосах, на руке или даже на поясе. Маленький штрих, который выглядит очень эффектно, по словам Андре Тана.
Яркие принты
Этой осенью дизайнеры советуют не бояться цвета и экспериментировать. Шарф может стать тем самым ярким акцентом, который сделает базовый лук неповторимым. Андре Тан советует сочетать разные материалы — шерсть, шелк, трикотаж, твид.
"Шарф — это как украшение, только полезное и очень-очень теплое. Добавь несколько моделей в свою коллекцию — и твоя осень будет еще теплее и стильнее", — говорит Андре Тан.
