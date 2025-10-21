Метр моди показав шарфи, які носитимуть цієї осені всі модниці (фото)
Шарф восени стає не тільки модним аксесуаром, а й річчю, яка допомагає зігрітися. До його вибору варто підійти уважно, адже він виконує, як мінімум, дві функції.
Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram показав, які моделі шарфів варто мати у своїй колекції восени 2025 року.
Довгі шарфи
Подовжені шарфи можна двічі обмотати навколо шиї, а кінець залишити вільно звисати. Такий прийом візуально витягує силует і виглядає дуже стильно та витончено.
Масивні шарфи
Теплі, м’які, пухнасті. Такі шарфи виглядають трохи недбало, саме тому вони стильні та ненавʼязливі. Вони створюють відчуття "домашнього тепла" у прохолодному пору року.
Тонкі шарфи
Це must-have цього сезону, особливо для тих, хто любить деталі. Їх можна носити не лише на шиї, а й зав’язати на сумці, у волоссі, на руці або навіть на поясі. Маленький штрих, який виглядає дуже ефектно, за словами Андре Тана.
Яскраві принти
Цієї осені дизайнери радять не боятися кольору та експериментувати. Шарф може стати тим самим яскравим акцентом, який зробить базовий лук неповторним. Андре Тан радить поєднувати різні матеріали — шерсть, шовк, трикотаж, твід.
"Шарф — це як прикраса, тільки корисна і дуже-дуже тепла. Додай кілька моделей до своєї колекції — і твоя осінь буде ще теплішою і стильнішою", — каже Андре Тан.
