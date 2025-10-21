Метр моди показав шарфи, які носитимуть цієї осені всі модниці (фото)

Шарф восени стає не тільки модним аксесуаром, а й річчю, яка допомагає зігрітися. До його вибору варто підійти уважно, адже він виконує, як мінімум, дві функції.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram показав, які моделі шарфів варто мати у своїй колекції восени 2025 року.

Довгі шарфи

Подовжені шарфи можна двічі обмотати навколо шиї, а кінець залишити вільно звисати. Такий прийом візуально витягує силует і виглядає дуже стильно та витончено.

Довгі шарфи Фото: Andre Tan

Масивні шарфи

Теплі, м’які, пухнасті. Такі шарфи виглядають трохи недбало, саме тому вони стильні та ненавʼязливі. Вони створюють відчуття "домашнього тепла" у прохолодному пору року.

Масивні шарфи у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Тонкі шарфи

Це must-have цього сезону, особливо для тих, хто любить деталі. Їх можна носити не лише на шиї, а й зав’язати на сумці, у волоссі, на руці або навіть на поясі. Маленький штрих, який виглядає дуже ефектно, за словами Андре Тана.

Відео дня

Тонкі шарфи Фото: Andre Tan/Instagram

Яскраві принти

Цієї осені дизайнери радять не боятися кольору та експериментувати. Шарф може стати тим самим яскравим акцентом, який зробить базовий лук неповторним. Андре Тан радить поєднувати різні матеріали — шерсть, шовк, трикотаж, твід.

Яскраві принти Фото: Andre Tan/Instagram

"Шарф — це як прикраса, тільки корисна і дуже-дуже тепла. Додай кілька моделей до своєї колекції — і твоя осінь буде ще теплішою і стильнішою", — каже Андре Тан.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, дизайнер розповів про тренди светрів на цю осінь.