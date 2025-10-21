Молодая экс-любовница 70-летнего миллиардера подала на него в суд: что произошло (фото)

Бывшая 31-летняя любовница Эрика Шмидта подает в суд на 70-летнего генерального экс-директора Google за вероятное преследование, злоупотребление и "цифровое наблюдение".

Мишель Риттер обвинила бывшего в преследовании, злоупотреблениях и "токсичной маскулинности", утверждая, что он подверг ее "абсолютной системе цифрового наблюдения", ведь пара тайно спорила за деньги, неудачный стартап с искусственным интеллектом и доступ к особняку в Бель-Эйр. Об этом пишет The Post.

В начале декабря 2024 Риттер и Шмидт, чей чистый капитал Bloomberg оценивает в 44,8 млрд долларов, заключили "письменное соглашение об урегулировании", которое требовало от Шмидта осуществить "существенные платежи" женщине.

Но буквально через неделю Мишель подала "ограничительный приказ о домашнем насилии" против Шмидта, но отозвала его через три недели, после того, как обе стороны, очевидно, пришли к новому соглашению.

Відео дня

В отозванном запросе на получение разрешения на возврат средств Риттер утверждала, что технологический магнат несколько дней назад заблокировал ее на веб-сайте ее стартапа Steel Perlot — венчурной фирмы, ориентированной на искусственный интеллект, в которую Шмидт вложил 100 миллионов долларов.

Мишель Риттер Фото: Instagram

Обвинения в слежке

"Я буквально не могу совершать частный телефонный звонок или отправлять частное электронное письмо без слежки", — говорила женщина.

Кроме этого, бывшая любовница магната также утверждала, что Шмидт требовал, чтобы она согласилась на "запрет на разглашение любых обвинений в насилии или домогательствах и подписала заведомо ложное заявление о том, что таких обвинений никогда не было".

Адвокаты Шмидта заявили, что "откровенно ложная жалоба Мишель Риттер является откровенным злоупотреблением судебной системой". Но подавляющее большинство юридических возражений было изъято перед судебным заседанием в Лос-Анджелесе, запланированным на 4 декабря.

Юридическая команда миллиардера, которую возглавляет адвокат Патрисия Глейзер, 8 октября подала ходатайство об опечатывании судебных документов, но окончательное решение по этому вопросу еще не вынесено.

Эрик Шмидт с женой Фото: Instagram

Следили за родителями

В своем декабрьском представлении в суд о возврате средств Риттер утверждала: "К сожалению, мой бывший партнер чрезвычайно влиятельный и способный и использовал все средства, чтобы помешать мне получить доступ к защищенным данным, устройствам, финансам или бизнесу, или просто жить спокойно".

За два дня до декабрьской подачи иска за родителями Риттер якобы следили пара частных детективов. Была вызвана полиция, и когда офицеры допросили детективов, один из них сказал, что он работает на "частную охрану миллиардера".

Как известно, Риттер познакомилась со Шмидтом, когда она еще была студенткой Колумбийского университета. Пара начала встречаться в 2020 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена индийского миллиардера Мукаша Амбани вышла в свет с сумкой Hermès Birkin Sac Bijou, стоимость которой составляет более двух миллионов долларов.

Райские острова миллиардеров в Карибском море стали адом для туристов.

Кроме того, миллиардер Илон Маск и британский герцог Йоркский упоминаются в файлах, которые касаются преступника Джеффри Эпштейна.