Молода екскоханка 70-річного мільярдера подала на нього в суд: що сталося (фото)

Колишня 31-річна коханка Еріка Шмідта подає до суду на 70-річного генерального ексдиректора Google за ймовірне переслідування, зловживання та "цифрове спостереження".

Мішель Ріттер звинуватила колишнього в переслідуванні, зловживаннях та "токсичній маскулінності", стверджуючи, що він піддав її "абсолютній системі цифрового спостереження", адже пара таємно сперечалася за гроші, невдалий стартап зі штучним інтелектом та доступ до особняка в Бель-Ейр. Про це пише The Post.

На початку грудня Ріттер і Шмідт, чий чистий капітал Bloomberg оцінює в 44,8 млрд доларів, уклали "письмову угоду про врегулювання", яка вимагала від Шмідта здійснити "суттєві платежі" жінці.

Але буквально через тиждень Мішель подала "обмежувальний наказ про домашнє насильство" проти Шмідта, але відкликала його через три тижні, після того, як обидві сторони, очевидно, дійшли нової угоди.

У відкликаному запиті на отримання дозволу на повернення коштів Ріттер стверджувала, що технологічний магнат кілька днів тому заблокував її на вебсайті її стартапу Steel Perlot — венчурної фірми, орієнтованої на штучний інтелект, у яку Шмідт вклав 100 мільйонів доларів.

Мішель Ріттер Фото: Instagram

Звинувачення у стеженні

"Я буквально не можу здійснювати приватний телефонний дзвінок чи надсилати приватний електронний лист без стеження", — казала жінка.

Окрім цього, колишня коханка магната також стверджула, що Шмідт вимагав, щоб вона погодилася на "заборону на розголошення будь-яких звинувачень у насильстві чи домаганнях і підписала свідомо неправдиву заяву про те, що таких звинувачень ніколи не було".

Адвокати Шмідта заявили, що "відверто неправдива скарга Мішель Ріттер є відвертим зловживанням судовою системою". Але переважна більшість юридичних заперечень була вилучена перед судовим засіданням у Лос-Анджелесі, запланованим на 4 грудня.

Юридична команда мільярдера, яку очолює адвокатка Патрісія Глейзер, 8 жовтня подала клопотання про опечатування судових документів, але остаточне рішення з цього питання ще не винесено.

Ерік Шмідт з дружиною Фото: Instagram

Стежили за батьками

У своєму грудневому поданні до суду про повернення коштів Ріттер стверджувала: "На жаль, мій колишній партнер надзвичайно впливовий і здібний і використовував усі засоби, щоб перешкодити мені отримати доступ до захищених даних, пристроїв, фінансів чи бізнесу, або просто жити спокійно".

За два дні до грудневого подання позову за батьками Ріттер нібито стежили пара приватних детективів. Було викликано поліцію, і коли офіцери допитали детективів, один із них сказав, що він працює на "приватну охорону мільярдера".

Як відомо, Ріттер познайомилася зі Шмідтом, коли вона ще була студенткою Колумбійського університету. Пара почала зустрічатися у 2020 році.

