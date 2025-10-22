"Очень упрямая": Джей Ло обрядами таро и вуду хочет вернуть Бена Аффлека

Отчаянная Дженнифер Лопес до сих пор одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека. Более года назад она сама подала на развод.

Инсайдеры говорят, что она даже обращается к колдовству и астрологии в последней отчаянной попытке снова соединить их. Об этом сообщает Radar Online.

Джей Ло не может отпустить Бена

Инсайдеры поговаривают, что американская звезда активно практикует колдовство, астрологию и различные духовные практики, надеясь "вернуть былую любовь".

"Она отказывается принять, что это конец, она убеждена, что в их истории есть нечто большее, и не отпускает", — говорит источник.

Лопес якобы тратит баснословные суммы на сеансы Таро, выравнивание чакр и "очищение пространства". Бывший визажист певицы говорит, что у нее есть личная практика сантерии, которая проводит обряды вуду.

"Будто сжигание шалфея и пение под молодиком заставят Бена бросить все и вернуться?" — задался риторическим вопросом он.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Еще один признак того, что Лопес не собирается отпускать Бена

Она до сих пор живет в особняке стоимостью 68 миллионов долларов, который они совместно купили, даже через год после того, как выставили его на продажу.

Эксперты говорят, что им нужно снизить цену минимум на 15 процентов, если они действительно серьезно настроены продать недвижимость.

Хотя Аффлек с удовольствием согласился бы на снижение цены, Джей Ло отказывается от этого.

"Жить в доме, который они купили вместе, очень нездорово. Одна вещь в Дженнифер — это то, что она невероятно упрямая. Когда она в чем-то убеждена, она не сдается. Это один из секретов ее огромного успеха и замечательная черта в этом смысле, но это не положительный момент, когда дело доходит до ее личной жизни — это держит ее в ловушке", — говорит инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Более того, Дженнифер специально проводит время с сыном бывшего мужа Сэмюэлем. Недавно они сходили на шопинг.

