"Дуже вперта": Джей Ло обрядами таро та вуду хоче повернути Бена Аффлека

Відчайдушна Дженніфер Лопес досі одержима ідеєю повернути колишнього чоловіка Бена Аффлека. Понад рік тому вона сама подала на розлучення.

Інсайдери кажуть, що вона навіть звертається до чаклунства та астрології в останній відчайдушній спробі знову поєднати їх. Про це повідомляє Radar Online.

Джей Ло не може відпустити Бена

Інсайдери подейкують, що американська зірка активно практикує чаклунство, астрологію та різні духовні практики, сподіваючись "повернути колишнє кохання".

"Вона відмовляється прийняти, що це кінець, вона переконана, що в їхній історії є щось більше, і не відпускає", — каже джерело.

Лопес начебто витрачає шалені суми на сеанси Таро, вирівнювання чакр і "очищення простору". Колишній візажист співачки каже, що в неї є особиста практикиня сантерії, яка проводить обряди вуду.

"Ніби спалювання шавлії та співи під молодиком змусять Бена кинути все й повернутися?" — задався риторичним питанням він.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Ще одна ознака того, що Лопес не збирається відпускати Бена

Вона досі живе в особняку вартістю 68 мільйонів доларів, який вони спільно купили, навіть через рік після того, як виставили його на продаж.

Експерти кажуть, що їм потрібно знизити ціну щонайменше на 15 відсотків, якщо вони дійсно серйозно налаштовані продати нерухомість.

Хоча Аффлек із задоволенням погодився б на зниження ціни, Джей Ло відмовляється від цього.

"Жити в будинку, який вони купили разом, дуже нездорово. Одна річ у Дженніфер — це те, що вона неймовірно вперта. Коли вона в чомусь переконана, вона не здається. Це один із секретів її величезного успіху і чудова риса в цьому сенсі, але це не позитивний момент, коли справа доходить до її особистого життя — це тримає її в пастці", — каже інсайдер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Ба більше, Дженніфер спеціально проводить час із сином колишнього чоловіка Семюелем. Нещодавно вони сходили на шопінг.

