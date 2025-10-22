"Что это за цирк": украинская певица поссорилась с водителем такси из-за русской музыки (видео)

Vivienne Mort (Даниэла Заюшкина) обнародовала видео с конфликтом в такси: музыкантка пожаловалась, что в авто играла песня российской группы "Руки вверх", и вступила в спор с водителем из-за этических и безопасностных последствий прослушивания российской музыки.

В коротком видео, опубликованном в Instagram Stories, Vivienne Mort возмущенно комментирует: "Ну как такое может быть, что я сажусь в машину, а тут играет "крошка моя, я по тебе скучаю". Ну что это за цирк. Смотрите, есть объективная реальность, а есть то, что вы себе придумали. С какого ресурса вы слушаете "Руки вверх?" — после чего, по словам певицы, водитель ответил: "Я не интересовался".

Далее артистка объяснила, почему это для нее важно: "Когда поинтересуетесь и это будет что-то с YouTube, Apple, Spotify, то за каждое ваше прослушивание, вы платите россиянам, которые платят налоги в российскую казну, которая производит снаряды, которые летят мне с вами на голову. И когда вас таких много, это существенные деньги. За год может хватить на дрон, который прилетит на голову вашей семье, а вы не будете знать. Вам надо задуматься".

Водитель ответил: "Это капля в море", на что певица сказала: "Это не капля в море. Копеечка к копеечке. Так же, как мы сборы закрываем. Один кто-то гривну закинул, второй, и так собираем миллион. Так же насобираются прослушивания группы "Руки вверх", когда люди не думают. Мне кажется у вас достаточно интеллекта это понять, я уверена".

Реакции людей

В комментариях под видео с конфликтом, которое опубликовали также в TikTok, люди поддержали певицу:

"Как таксист хочет себе мусором осыпаться, это его личные проблемы! Он работает в сфере обслуживания, где никакого мусора с болот не должно быть";

"Носятся с российским мусором, как с дырявой сумкой";

"О господи, отовсюду новости о таких любителях рус. дерьма";

"Девушка молодчинка".

