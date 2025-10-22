"Що це за цирк": українська співачка посварилась з водієм таксі через російську музику (відео)
Vivienne Mort (Даніела Заюшкіна) оприлюднила відео з конфліктом у таксі: музикантка поскаржилася, що в авто грала пісня російської групи "Руки вверх", і вступила в суперечку з водієм через етичні та безпекові наслідки прослуховувань російської музики.
У короткому відео, опублікованому в Instagram Stories, Vivienne Mort обурено коментує: "Ну як таке може бути, що я сідаю в машину, а тут грає "крошка моя, я по тебе скучаю". Ну що це за цирк. Дивіться, є об’єктивна реальність, а є те, що ви собі придумали. З якого ресурсу ви слухаєте "Руки вверх?" — після чого, за словами співачки, водій відповів: "Я не цікавився".
Далі артистка пояснила, чому це для неї важливо: "Коли поцікавитеся і це буде щось із YouTube, Apple, Spotify, то за кожне ваше прослуховування, ви платите росіянам, які платять податки в російську казну, яка виробляє снаряди, які летять мені з вами на голову. І коли вас таких багато, це суттєві гроші. За рік може вистачити на дрон, який прилетить на голову вашій сім’ї, а ви не будете знати. Вам треба задуматися".
Водій відповів: "Це крапля в морі", на що співачка сказала: "Це не крапля в морі. Копієчка до копієчки. Так само, як ми збори закриваємо. Один хтось гривню закинув, другий, і так збираємо мільйон. Так само назбираються прослуховування групи "Руки вверх", коли люди не думають. Мені здається у вас достатньо інтелекту це зрозуміти, я впевнена".
Реакції людей
У коментарях під відео з конфліктом, яке опублікували також у TikTok, люди підтримали співачку:
- "Як таксист хоче собі сміттям обсипатися, це його особисті проблеми! Він працює в сфері обслуговування, де ніякого сміття з боліт не повинно бути";
- "Носяться з російським сміттям, як з дірявою торбою";
- "О господи, звідусіль новини про отаких любителів рос. лайна";
- "Дівчина молодчинка".
