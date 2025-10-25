Женщина нашла на распродаже секретную коробку: там ее ждал сюрприз (фото)

Охотница за выгодными покупками, известная в социальных сетях как Эль, поделилась своим невероятным успехом: в благотворительном магазине Barnardo's в Уоррингтоне она приобрела "таинственную коробку" всего за 5 фунтов.

Распаковав находку перед камерой, женщина обнаружила внутри множество товаров — от профессиональной косметики до уникальных аксессуаров, стоимость которых, по оценкам пользователей, значительно превышает уплаченную сумму. Видео с распаковкой быстро стало вирусным в TikTok (@elleresells), набрав более 130 тысяч просмотров.

Настоящее сокровище за копейки

Эль, которая регулярно посещает гаражные распродажи и перепродает выгодно найденные товары на платформе Vinted, нашла загадочный пакет, на котором была указана только цена: 5 фунтов. Она решила приобрести его, надеясь на ценную находку, и сняла процесс распаковки для своих подписчиков.

"Я нашла в благотворительном магазине таинственный пакет Amazon за пять фунтов — посмотрим, стоит ли это того", — начала Эль свой видеоролик.

После открытия пакета стало понятно, что ее интуиция сработала. Среди первых находок были садовые перчатки и корректор-лента для декорирования, на котором все еще висел ценник 3 фунта.

Приятная неожиданность

Однако настоящая удача ждала ее в разделе косметики.

"Вот это да! Я нашла упаковку накладных ресниц Eylure, которые обычно стоят почти десять фунтов 9,95 фунта! А также несколько щеточек для ресниц, еще одни накладные ресницы и средство для снятия ресниц", — удивленно перечислила женщина.

Расширенный список находок включает также несколько пар сережек, две фигурные формочки для печенья и стильный держатель для фотографий.

В пакете было много интересных вещей Фото: TikTok

В конце распаковки Эль не скрывала своего восторга от количества и качества товаров.

"Я на самом деле так удивлена, сколько здесь вещей всего за 5 фунтов. Честно говоря, за пять фунтов это совсем неплохо! Дайте знать, что вы думаете — стоило ли это 5 фунтов?" — спросила она у зрителей.

Что пишут люди?

Пользователи TikTok мгновенно отреагировали на находку, называя ее "выгодной покупкой" и "настоящим сокровищем".

"Ты действительно выиграла эту сделку со всем этим добром";

"У меня есть те же садовые перчатки, и они стоили дороже пяти фунтов, так что это стоит того только ради них, как по мне".

Эль не только вернула свои деньги, а нашла сокровище, что подчеркивает популярность и непредсказуемость подобных таинственных покупок в благотворительных магазинах.

Семья из Великобритании, принявшая решение о полной смене обстановки, поделилась опытом жизни в "бюджетном раю". В течение восьми месяцев супруги, которые работают удаленно, вместе с двумя детьми живут в колоритном вьетнамском городе Хойан. Пара утверждает, что такой образ жизни не только дарит незабываемые впечатления, но и позволяет существенно экономить.

Другие истории

Украинец по имени Дмитрий кардинально изменил свой жизненный вектор, оставив шумную столицу ради тихого хутора вдали от цивилизации. Сейчас он вместе с женой занимается реставрацией старого сельского дома. Своим опытом — от вызовов ремонта до радостей сельского быта — мужчина активно делится в социальных сетях, вдохновляя подписчиков на поиски собственного счастья.

На Закарпатье Марк, который называет себя "свободным фермером", воплощает в жизнь мечту об аутентичной хижине в самом сердце Карпат. Мужчина самостоятельно расчищает лесной участок и обустраивает быт в условиях дикой природы. Его проект привлекает внимание тысяч пользователей сети, которые в комментариях признаются, что мечтают хотя бы ненадолго пожить в его горном приюте.

